Yedieminde hazine yatıyor

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki yediemin otoparkında 'hatalı park etme', 'eksik evrak' veya 'borçlanma' nedeniyle çekilen araçların yanı sıra kazaya karışmış lüks otomobiller de bulunuyor. Bin 500 araç kapasiteli otoparkta, yaklaşık bin araç kaderine terk edilmi durumda. Doluluk oranı ise neredeyse yüzde 70'i buldu. Bazı araç sahipleri, borçlarının dışında ayrıca uzun süre otoparkta kalan araçlarını, otopark ücretini ödememek için kaderine terk etti. Yediemindeki araçların sayısı her geçen gün artmaya başladı. Buradaki araçlar, yetkili kurumlarca satılırken; otoparka çekilen diğer araçlar ise sahipleri tarafından uzun süre alınmayınca çürümeye başladı. Yediemin deposu işletmecisi, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Günay (44), devletin ekonomik değerini yitirmiş, muhafaza değerini karşılamayacak değerdeki araçları alıp, makine ve kimya sektöründe ekonomiye katkı sağlayabileceğini belirtip, fikirlerini paylaştı.Araç sahiplerinin gerekli şartları yerine getirmeyip araçlarını yedieminde kaderine terk ettiğini belirten Günay, "Otoparkımızın araç kapasitesi 1500. Şuan için 1000 araç bulunuyor. Yıl bazına vurduğumuz zaman, 20-25 yıldır burada yatan araçlarımız mevcut. Bundan tam 10 yıl önce, Şehzadeler'de hatalı parktan bir araç çekilmiş. Geçtiğimiz günlerde bir kişi geldi. 'Benim bir aracım vardı, 10 yıl önce çekilmiş, onun otoparkta olduğu söylendi' dedi. Bizde plakayı sisteme girdik. Baktık ki evet gerçekten araç burada. Aracını soran arkadaş, yurt dışında yaşıyormuş. Aracını ise kardeşine bırakmış. Araç hatalı parktan dolayı çekilince, kardeşi peşine düşmemiş. Unutulmuş araç. Bence devletimiz bu konuda gerekli adımları atması gerekir. Araçların satışını çoğunlukla icra daireleri gerçekleştiriyor. Daha hızlı bir yaptırım uygulanmalı. Araçlar hem ekonomiye kazandırılmış, hem de çürümemiş olur" dedi.

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