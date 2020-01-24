Avrupalı Kaf Kaf

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda ZZ Leiden'i de 36 sayı farkla, 112-76 yenerek çeyrek finali grup aşamasının bitimine 2 maç kala garantileyen namağlup lider Pınar Karşıyaka, Avrupa arenasında son 9 sezonda 7'nci kez finaller aşamasına adını yazdırdı.
Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yakaladığı tarihi galibiyet serisiyle üst üste 9'uncu galibiyetini alan, Europe Cup'ta çıktığı 12 maçın 11'ini kazanan Kaf- Kaf, bu sezon final kabusunu yenip kupayı kazanmak için dev bir adım attı. Art arda 3 sezondur Avrupa'ya çeyrek final aşamasında veda eden Karşıyaka, bu yıl Sarıca önderliğinde hedefini kupa olarak belirledi.
ÇALIŞMAYA DEVAM
4'te 4 yaptığı L Grubu'nda kalan 2 maçını Enisey'le deplasmanda, Bahçeşehir Koleji'yle evinde oynayacak Karşıyaka, tek galibiyet daha alırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan lider çıkacak. Avrupa'da bu sezon fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, "Birincilik ve ikincilik kısmı kesinleşmedi ama kalan 2 maçımızı da tüm ciddiyetimizle oynayacağız ve grubu birinci bitirmek adına elimizden geleni yapacağız
" dedi.