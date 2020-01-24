Avrupalı Kaf Kaf

FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda ZZ Leiden'i de 36 sayı farkla, 112-76 yenerek çeyrek finali grup aşamasının bitimine 2 maç kala garantileyen namağlupAntrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yakaladığı tarihi galibiyet serisiyle üst üste 9'uncu galibiyetini alan, Europe Cup'ta çıktığı 12 maçın 11'ini kazanan Kaf- Kaf, bu sezon final kabusunu yenip kupayı kazanmak için dev bir adım attı. Art arda 3 sezondur Avrupa'ya çeyrek final aşamasında veda eden4'te 4 yaptığı L Grubu'nda kalan 2 maçını Enisey'le deplasmanda, Bahçeşehir Koleji'yle evinde oynayacak Karşıyaka, tek galibiyet daha alırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan lider çıkacak. Avrupa'da bu sezon fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, "" dedi.

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