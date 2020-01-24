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Deri ihracatının yıldızı 36 firma ödüllendirildi

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Deri ihracatının yıldızı 36 firma ödüllendirildi
Deri sektörü, çifte ödül töreni coşkusu yaşadı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Leather- More Fuarı kapsamında, Deri'n Fikirler Tasarım Yarışması Final Defilesi ve İhracatın Yıldızları Ödül Töreni gerçekleştirildi. Deri'n Fikirler Deri Tasarım ve Üretim Yarışması'nda birinci DEÜ öğrencisi İpek Erdem oldu. İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde ise deri mamulleri sektörünün toplam ihracatının yüzde 92'sini gerçekleştiren 36 firma bronz, gümüş ve altın kategorilerinde ödüllendirildi. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, 2020'de ihracatlı yüzde 15 artıracaklarını söyledi.
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Deri ihracatının yıldızı 36 firma ödüllendirildi
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