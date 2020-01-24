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Milli atletin adı ölümsüzleşecek

Ay yıldızlı formayı yıllarca giyen Balıkesirli milli atlet ’ın adı ’de yaşayacak. Akçay’ın adı yeni spor salonuna verilecek

Giriş Tarihi: 24.1.2020 ABONE OL
Milli atletin adı ölümsüzleşecek
Balıkesirli milli atlet İsmail Akçay, bugüne kadar 25 ülkede 160 bin kilometre koştu. 78 yıllık hayatında maratonda sekiz Türkiye şampiyonluğu, dört Balkan şampiyonluğu, iki dünya ikinciliği, bir olimpiyat dördüncülüğü, sekiz uluslararası yarışmada birinciliğin yanı sıra sayısız ikincilik ve üçüncülük elde eden Balıkesirli Milli Atlet İsmail Akçay'ın ismi, İzmir'de yapılan bir spor salonuna veriliyor.

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Akçay, Balıkesir'de Altıeylül Belediyesi tarafından kendi isminin verildiği parkta ve içindeki anıtın önünde 1968 yılında Meksika Olimpiyatları'nda bitiş çizgisini geçerken çekilen fotoğrafından esinlenilerek yapılan heykeldeki pozun aynısını 52 yıl sonra yeniden verdi. İsmail Akçay Cumartesi günü İzmir'de yapılacak açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından davet edildiğini söyledi. Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da katılacağını belirten milli atlet İsmail Akçay, kendisine dünya çapında gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Maraton'da birçok başarıya imza atarak Türkiye'nin ismini dünyaya duyuran milli atlet İsmail Akçay isminin yeni bir tesise isminin verilecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Milli atletin adı ölümsüzleşecek
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