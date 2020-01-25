Altay’da gündem Ömer ve Alihan

Bugün 19.00'da İstanbulspor'u konuk edecek olan Altay, hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, forma giyen ve şu anda boşta olan Ömer Şişmanoğlu ile ilgileniyor.
İzmir ekibi, stoper mevkii için de Ankaragücü'nden stoper Alihan Kubalas'ın durumunun netleşmesini bekliyor. Ankara temsilcisinin transferi açıp açamayacağı Pazartesi günü netlik kazanacağı öğrenildi. Ön görüşme yapılan ve el sıkışılan Alihan için
Altay'ın dışında Bursaspor, Erzurumspor ve Adana Demir'in de devrede olduğu bildirildi.