Altay’da gündem Ömer ve Alihan

BUGÜN NELER OLDU

Bugün 19.00'da İstanbulspor'u konuk edecek olan Altay, hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, forma giyen veİzmir ekibi, stoper mevkii için de Ankaragücü'nden stoper Alihan Kubalas'ın durumunun netleşmesini bekliyor. Ankara temsilcisinin transferi açıp açamayacağı Pazartesi günü netlik kazanacağı öğrenildi.Altay'ın dışında Bursaspor, Erzurumspor ve Adana Demir'in de devrede olduğu bildirildi.