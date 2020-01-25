Böyle elenmek gurur verici Trabzon’a penaltılarla mağlup olan Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden Denizli’de Mehmet Özdilek’ten talebelerine övgü geldi: “Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık”

Giriş Tarihi: 25.1.2020 ABONE OL