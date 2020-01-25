Böyle elenmek gurur verici

Yukatel Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası son altı turu rövanş maçında Trabzonspor'a penaltılarla 4-2 yenilmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yeşil- siyahlı takımın teknik direktörü Mehmet Özdilek
ise talebelerinin sergilediği futbol ve ortaya koyduğu mücadeleden son derecek memnun. Tecrübeli çalıştırıcı, "Biz kupadan eleneceksek böyle elenmeliydik. Oyuncularımın hepsinin yüreklerine ve ayaklarına sağlık."
Gurur verici bir mücadele sergiledikler" dedi.
ABDOULAYE BA GELİYOR
Öte yandan Denizlispor aradığı stoperi stoperi İspanya'da buldu. yeşil-siyahlılar, Türkiye'de daha önce Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları da giyen Abdoulaye Ba ile anlaştı.
Sportif Direktör Burak Özsaraç oyuncunun yarın Denizli'ye geleceğini ve Antalyaspor maçı öncesi imza atacağını söyledi. Denizlispor daha önce Bodrumspor'dan Muhammet Özkal, Trabzonspor'dan Ogenyi Onazi
ve Kasımpaşa'dan tecrebeli sol bek Özgür Çek'i transfer etmişti.