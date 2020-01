Ege’de Elazığ seferberliği

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Ege'de seferberlik ilan edildi. Manisa Valiliği, depremin ardından bölgeye battaniye ve katlanabilir yatak sevk etti. 4 bin 680 su geçirmez battaniye, bin 320 katlanabilir yatak sevki gerçekleştirildiği belirtildi. İzmir'de bulunan adliyelerde yardım kampanyası başlatıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası için yapılan açıklamada, "Elazığ ve Malatya illeriyle ilçelerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla, İzmir'deki tüm adliyeler olarak, İzmir Adliyesi ek hizmet binasının (İzmir Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No. 5 ve No. 7 Bayraklı) zemin katında yardım toplama birimi oluşturulmuştur. Bugünden itibaren, 02/02/2020 gününe kadar, deprem bölgesine gönderilmek üzere mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun yardımlarınızı (battaniye, kaban, giysi, kitap, oyuncak) bir koli içerisinde ilgili birime en kısa sürede teslim ederek katkıda bulunabilirsiniz. Gün birlik ve dayanışma günü" ifadeleri kullanıldı.

BELEDİYE DESTEĞİ

Menemen Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nün öncülüğünde başlayan kampanyaya şimdiden destekler gelmeye başladı. Kampanya kapsamında Menemen'den bugün akşam 18.00'a kadar battaniye, kışlık termal kıyafetler, çocuk bezi, çocuk maması, kuru gıda gibi yardımları toplayarak Elazığ halkına soğuk kış günlerinde destek amaçlı bir yardım tırı gönderilecek. Muhtarlıkların ve STK'larında Elazığ halkına gönderilecek yardım tırına destek olmak amacıyla yarın 18.00'a kadar mahallelerden kıyafet ve kuru gıda toplayacaklar yola çıkacak olan destek tırına yetiştireceklerini söyledi.

DUALARIMIZ ELAZIĞ'A

Tunceli'de görev yapan İzmir ve Denizli ekipleri bölgeye sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaşanan deprem nedeniyle Elazığ halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tunceli'de bulunan 11 kişilik arama kurtarma ekibimiz yola çıktı. Yüreklerimiz sizinle" ifadelerini kullandı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada "Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır. Dualarımız başta Elazığ ve Malatya olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızla Allah yardımcımız olsun, iyi haberler bekliyoruz. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı. Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası afet bölgesine her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.



KULÜPLER TEK SES

DENIZLISPOR Kulüp Başkanı Ali Çetin, bugün ligde oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasındaki deplasman tribün gelirlerini Elazığ afet bölgesine bağışlayacaklarını belirtti. Göztepe Spor Kulübü de, bugün oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi ve sonrasında kurulacak Kızılay stantlarına depremzedelere gönderilmek üzere kışlık ürün desteği çağrısında bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok emniyet müdürlüğü bünyesinde kurulan arama kurtarma birimlerindeki polisler, afet sonrası çalışmalarda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleriyle hareket edecek.