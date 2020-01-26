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’de küpeleme protokolü

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
İzmir’de küpeleme protokolü
İZMİR İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında küpeleme protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde İzmir'de yeni doğan sığır cinsi hayvanların küpelenerek kayıt altına alınması işlemi Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılacak. İmza töreni öncesi İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kocaağa ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda protokol maddeleri görüşülerek İzmir İl genelinde hayvancılık işletmelerinde doğan sığır cinsi hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınması işlemlerinin İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılmasına karar verildi.
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İzmir’de küpeleme protokolü
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