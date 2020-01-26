Karşıyaka taraftarından çağrı

TRANSFER yasağını kaldırabilmek için henüz imza vermeyen eski teknik direktör Sait Karafırtınalar ile futbolcular Emre Toraman, Tonia Tisdell, Behram Zülaloğlu, Özgür Volkan Yıldırım, Mustafa Sabri Odabaşı, Şahin Şekerci, Ercan Yıldız, İbrahim Yıldız, Osman Fırat, Halim Okta ve ekibine yönelik 'Sesleniyoruz' başlığıyla bir açıklama yayımlayan Karşıyakalılar iddialı açıklamalar yaptı: "100 dosyanın sahipleri bugüne kadar alamadıkları emeklerinin karşılığı için koskoca 108 yıllık kulübün ve yapılan fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayan Karşıyaka taraftarının daha fazla acı çekmemesi için sadece bu döneme mahsus muvaffakatlarını verip, transferin önünü açarak hem şampiyonluk yolunun açılmasına hem de bir üst ligin maddi imkanları sayesinde emeklerinin karşılığını bir an önce alabilme imkanlarını yarattılar. Siz de bu fedakârlığı yaparak hem bugüne kadar ettiğiniz sabrın kıymetini artırın hem de zamanında birlikte Kaf- Kaf çektiğiniz, mutlu olmaları için canınızı dişinize taktığınız bu büyük taraftarın gönlünü bir kez daha fethedin."

AYRICALIKTIR...

"UNUTMAYIN, Karşıyakalı olmak ayrıcalıktır, çile çekmektir. Siz de bu topraklardan geçerek, o çileleri çekerek o ayrıcalığa sahip oldunuz. Açın bu kulübün önünü ve zaten gönlünde olduğunuz taraftarın gönlündeki yerinizi daha da büyütün. Biz size, siz bize her zaman lazımız" ifadelerini kullandı.