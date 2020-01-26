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Menemen’e zorlu rakip

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Menemen’e zorlu rakip
TFF 1. Lig'de Altınordu ve Giresunspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor bugün deplasmanda lider Hatayspor'un karşısına çıkacak. Sarı-lacivertlilerde cezaları sona eren Tayfun ve Ercan görev verilmesi halinde forma giyebilecek. Teknik direktör Cenk Laleci, lider Hatayspor'a saygı duyduklarını ancak zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi. HATAY'IN GÜCÜ BELLİ
LALECI, "Son 2 maçımızı maalesef kaybettik. Ancak toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Hatayspor'un gücü belli, liderler. Biz de kaliteli ve iyi bir ekibiz. Gerekeni sahada yapacağız" ifadelerini kullandı.
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Menemen’e zorlu rakip
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