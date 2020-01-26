Menemen’e zorlu rakip

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Altınordu ve Giresunspor yenilgileriyle düşüşe geçen Ekol Göz Menemenspor bugün deplasmanda lider Hatayspor'un karşısına çıkacak.Teknik direktör Cenk Laleci, lider Hatayspor'a saygı duyduklarını ancak zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi. HATAY'IN GÜCÜ BELLİLALECI, "Son 2 maçımızı maalesef kaybettik. Ancak toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Hatayspor'un gücü belli, liderler.ifadelerini kullandı.