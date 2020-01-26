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’de felaketi: 13 ev yandı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Nazilli’de yangın felaketi: 13 ev yandı
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde çıkan yangında birbirine bitişik 13 müstakil evden 5'i kullanılamaz hale geldi, 8'i ise büyük zarar gördü. Yangında 3 gebe koyun da telef oldu. Nazilli ilçe merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Işıklar Mahallesi'nde yaşayan Ali Biçek'e ait evde, saat 06.00 sıralarında sobadan çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Yangın, Biçek'in evine bitişik evlere de sıçradı. Alevler kısa sürede 13 evi sardı. Evlerde yaşayanlar can havliyle dışarı çıkarken, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler köyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla yangın söndürüldü. 5 evin tamamen küle döndüğü yangında 8 evde maddi hasar meydana geldi. Gebe, 3 koyun da yanarak telef oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Nazilli’de yangın felaketi: 13 ev yandı
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