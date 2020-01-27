Deniz çekilince antik liman ortaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESİR'IN Burhaniye ilçesinde 2 bin 500 yıllık liman gün yüzüne çıktı. Karataş mevkisinde, tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramytetion antik kentine ait limanın kalıntıları, denizin yaklaşık 2 metre çekilmesiyle ortaya çıktı. Ören sahilinde sabah sporu yapan vatandaşlar, tarihi limanın kalıntılarını görünce şaşkınlık yaşadı. Sahilde yürüyüş yapan emekli astsubay Timur Yılmaz, "İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2 bin 500 yıllık tarihi Adramytetion Limanı göründü. Su bir hayli çekilmiş" dedi. İnşaat ustası Kemal İşi ise, "Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm. Antik liman göründü" dedi.