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Deniz çekilince antik liman ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 27.1.2020 ABONE OL
Deniz çekilince antik liman ortaya çıktı
BALIKESİR'IN Burhaniye ilçesinde 2 bin 500 yıllık liman gün yüzüne çıktı. Karataş mevkisinde, tepelerden başlayarak geniş bir alana yayılan Adramytetion antik kentine ait limanın kalıntıları, denizin yaklaşık 2 metre çekilmesiyle ortaya çıktı. Ören sahilinde sabah sporu yapan vatandaşlar, tarihi limanın kalıntılarını görünce şaşkınlık yaşadı. Sahilde yürüyüş yapan emekli astsubay Timur Yılmaz, "İlk defa denizin bu kadar çekildiğini gördüm. 2 bin 500 yıllık tarihi Adramytetion Limanı göründü. Su bir hayli çekilmiş" dedi. İnşaat ustası Kemal İşi ise, "Suyun bu kadar çekilmesini ilk defa gördüm. Antik liman göründü" dedi.
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Deniz çekilince antik liman ortaya çıktı
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