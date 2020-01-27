Göztepe için ‘uçarak’ geldiler

öztepe'nin Avrupa'daki taraftar grubu "GözGöz Avrupa" üyeleri, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maç için özel uçak tutup İzmir'e geldi. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş ile yapacağı yeni stadındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, yurt içi ve yurt dışından birçok taraftar, karşılaşma öncesinde kentte buluştu. Takımın Avrupa'daki taraftarının oluşturduğu "Göz- Göz Avrupa" üyeleri de maç için özel uçak kiraladı.GözGöz Avrupa'nın kurucularından Mahmut Kalaycı, stadın açılışı konusunda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e güvendiklerini ve geliş hazırlıklarına yaklaşık 5 ay önce başladıklarını dile getirdi. Taraftar grubu olarak yıllar önce de otobüsle İzmir'e geldiklerini aktaran Kalaycı,ifadesini kullandı.Grubun İspanyol, Hırvat, Alman ve Hollandalı üyeleri olduğunu, onların da maça geldiğini aktaran Kalaycı,diye konuştu. Almanya'nın Köln kentinde üniversite eğitimi için bulunan Ege Dikmen, taraftar grubuyla maç için İzmir'e geldiğini kaydederek, "Eve dönüyoruz. Atkıları ve polarları yaptırdık. Hiç üşenmedik. Çünkü çok heyecanlıyız. Bizim için 4 değil tek büyük var." şeklinde görüş belirtti. Belçika'dan gelen Özcan Kayı dadedi. Fatih Bülbül ise Göztepe için Avrupa'dan değil Antarktika'dan bile İzmir'e gelebileceğini dile getirdi.Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka'nın başkanı Turgay Büyükkarcı da Göztepe'yi dünkü maçına geldi. Mehmet Sepil de 16 Ekim 2015 tarihinde Pınar Karşıyaka'nın Eurolegue'de Barcelona ile oynadığı maçı izlemek için Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'na gitmişti

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