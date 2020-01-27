Göztepe için ‘uçarak’ geldiler

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öztepe'nin Avrupa'daki taraftar grubu "GözGöz Avrupa" üyeleri, Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk maç için özel uçak tutup İzmir'e geldi. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Beşiktaş ile yapacağı yeni stadındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanırken, yurt içi ve yurt dışından birçok taraftar, karşılaşma öncesinde kentte buluştu. Takımın Avrupa'daki taraftarının oluşturduğu "Göz- Göz Avrupa" üyeleri de maç için özel uçak kiraladı. Adnan Menderes Havalimanı'na inen uçağı, İzmir'deki sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.
GözGöz Avrupa'nın kurucularından Mahmut Kalaycı, stadın açılışı konusunda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e güvendiklerini ve geliş hazırlıklarına yaklaşık 5 ay önce başladıklarını dile getirdi. Taraftar grubu olarak yıllar önce de otobüsle İzmir'e geldiklerini aktaran Kalaycı, "Bu sefer de 'Evimizin açılışına gideceğiz' dedik. İnandık. Bugünü de gördük"
ifadesini kullandı.
ANTARKTIKA'DA OLSAK YİNE GELİRDİM
Grubun İspanyol, Hırvat, Alman ve Hollandalı üyeleri olduğunu, onların da maça geldiğini aktaran Kalaycı, "Göztepe'nin ünü Türkiye'yi çok çok aştı"
diye konuştu. Almanya'nın Köln kentinde üniversite eğitimi için bulunan Ege Dikmen, taraftar grubuyla maç için İzmir'e geldiğini kaydederek, "Eve dönüyoruz. Atkıları ve polarları yaptırdık. Hiç üşenmedik. Çünkü çok heyecanlıyız. Bizim için 4 değil tek büyük var." şeklinde görüş belirtti. Belçika'dan gelen Özcan Kayı da "Şampiyonluğa da denizaltıyla geleceğiz. Çıtayı hep yukarıda tutan bir başkanımız var. Biz de onu örnek alıyoruz. Sanki bir ailenin tüm fertlerinin topluca bir düğüne gelmesi gibi, Köln'den buraya geldik. İnanın hala rüyada gibiyiz"
dedi. Fatih Bülbül ise Göztepe için Avrupa'dan değil Antarktika'dan bile İzmir'e gelebileceğini dile getirdi.
KARŞIYAKA BAŞKANI DA GELDİ
Göztepe'nin ezeli rakibi Karşıyaka'nın başkanı Turgay Büyükkarcı da Göztepe'yi dünkü maçına geldi. Mehmet Sepil de 16 Ekim 2015 tarihinde Pınar Karşıyaka'nın Eurolegue'de Barcelona ile oynadığı maçı izlemek için Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'na gitmişti