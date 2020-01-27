KOSBİ yeni yatırımlara ev sahipliği yapacak

İZMIR Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin (KOSBİ) 2020 yılında yapacağı yatırımlarla altyapısını daha da güçlendirdi. KOSBİ, ikinci etap parselasyon çalışmalarının tamamlanması ile yeni fabrika yatırımlarına da ev sahipliği yapacak. 2020 yılına girerken teşviklerin artmasının yatırımcıyı olumlu etkilediğini ifade eden KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, "Organize sanayi bölgemiz içinde ikinci etap parselasyon planları askıya çıktı. Bu yıl tapuların tescili sonrasında yatırımlarının hızlanmasını bekliyoruz. Bölgemiz 2020 yılında yeni fabrika yatırımlarına ev sahipliği yapacak. Bu sayede ülkemiz ekonomisi kazanırken, işsiz gençlere de yeni iş kapıları açılacak. 2020 yılı bütçesinden elektrik sistemlerine de büyük pay ayırdık. Sanayi bölgemizi ileri taşımak için çalışmalara ve yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nin İzmir'in en büyük sanayi bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Porsuk, "2020 yılında sanayicimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacağız. KOSBİ içinde güvenliği arttırmak için İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla mobese sistemi konusunda da çalışma yapacağız. Kurulacak mobese sistemi ile bölgemizi daha güvenli hale getireceğiz" dedi.

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