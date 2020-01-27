Suçsuz yere girdiği hapis için tazminat

İZMIR'IN Bornova ilçesine bağlı Naldöken semtinde 2012 yılında Özgür Tüzün'ün öldürülmesi, M.U'nun ise bıçakla yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında o dönem 15 yaşında olan Ramazan Tekin ile dayısı Aydın Artan da vardı. Dayı ve yeğen de diğer şüphelilerle birlikte tutuklandı. Daha sonra haklarında iddianame hazırlanan 7 sanığa "tasarlayarak öldürme ve bu suça iştirak, kasten bıçakla yaralama ve bu suça iştirak" suçlamaları yöneltildi. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılama sürerken, Tekin ve Artan'ın avukatları, olayı gören yerdeki güvenlik kameralarını mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme heyeti, Nisan 2014'teki duruşmada 2 sanığın tahliyesine hükmetti.Mahkeme, 2015'te verdiği kararda "kasten yaralama" suçundan Tekin'e 3 yıl 4 ay, Artan'a ise 5 yıl hapis cezası verdi. Dosyanın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu. Yerel mahkeme, Mart 2019'da verdiği kararla Tekin ve Artan'ın "kasten yaralama" suçundan beraatine hükmetti. Kararın kesinleşmesinin ardından Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, 250 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkama Tekin'e 14 bin 379 lira maddi, 27 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Tekin'in avukatı Uğur Erdoğan, "Biz bu kararın onarıcı adaleti yerine getirmediğini düşünüyoruz. Kararı üst mahkemelere taşıyacağız" dedi.

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