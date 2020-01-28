İzmir’de 3 araç birbirine girdi

geçtigimiz aksam Altınyol'da iddiaya göre, Özdemir Alp T. idaresindeki otomobil, seyir halinde olan Yılmaz T. yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet önünde seyir halinde olan Mehmet S. Idaresindeki 35 ULR 85 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıstıgı zincirleme trafik kazasında Yılmaz T. idaresindeki kamyonetin kasası yola fırlarken, Mehmet S.'nin otomobili refüjde bulunan aydınlatma diregine çarparak durabildi. Kazayı gören sürücüler durumu polis, itfaiye ve saglık ekiplerine bildirdi. Ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri genis güvenlik önlemleri alırken olay yerine çok sayıda saglık ekibi sevk edildi. Saglık ekipleri kamyonette bulunan Yılmaz T. ve Deniz M. ile otomobilde bulunan Özdemir Alp T.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Diger otomobilde bulunan Mehmet S. isimli sürücü kazayı yara almadan atlattı.Kazada yaralanan Yılmaz T., Tepecik Egitim ve Arastırma Hastanesi'ne, Özdemir Alp T. ve Deniz M. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Yılmaz T. ve Deniz M.'nin durumunun agır oldugu, Özdemir Alp T.'nin ise iyi oldugu ögrenildi. Öte yandan, kaza nedeniyle Altınyol'da trafik akısı tek seritten saglandı. Araçların kaldırılmasıyla trafik akısı normale dönerken, kazayla ilgili sorusturma baslatıldı.

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