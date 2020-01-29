Altınordu fırsat tepti

TFF
1. Lig'de 19. Hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük deplasmanında uzatmalarda attığı gollerle 3-2 öne geçen Altınordu, 90+6'da yediği penaltı golüyle yıkıldı. Kırmızı- lacivertli ekibin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu "İkinci yarıya değişiklikle başladık. Amacımız rakibin savunma dengesini bozmaktı. Beraberliği bulduktan sonra oyun bize döndü. Ama fırsatları değerlendirmedik. Kalemizde gol gördük. Son ana kadar kazanma adına oynadık. 90'dan sonra 2-2, 3-2 yakaladık galibiyet alacakken yemememiz gerekiyordu"
dedi.