Balıkesir EMITT’e damgasını vuracak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalara başladı. Doğası, kıyıları ve termali ile turizmin başkenti olmaya aday olan Balıkesir'i, 4 mevsim turizm deneyimini yaşatacak bir hale getirme hedefiyle çalışan Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz ve Avrasya'nın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT 2020'ye katılarak 20 ilçesinin tanıtımını yapacak. Her yıl 60 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük 4 turizm fuarından bir olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm potansiyelini dünyaya tanıtacak. 30 Ocak- 2 Şubat günleri arasında bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT, İstanbul TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 24. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde kamu ve özel sektörden diğer kurumların katılımıyla kentin, doğal, kültürel ve yöresel zenginlikleri tanıtılacak.Dünyanın en büyük 4 turizm fuarından biri olan EMITT, her yıl 60 binin üzerinde sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen turisti ağırlıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yurt içinden ve yurt dışından katılacak turizm profesyonellerine ve ziyaretçilerine bölgeyi en iyi şekilde tanıtmak için 3 nolu holde B214 numaralı stantta ziyaretçilerini bekliyor olacak. Latin Amerika'dan Uzak Doğu'ya 94 ülkenin katılacağı EMITT'te aynı zamanda sorumlu ve sürdürülebilir turizme dönüşümün nasıl gerçekleşeceği ve yeni dönemde sektör profesyonellerini bekleyenler detaylarıyla konuşulacak. Kapsamlı bir konferans programıyla; turizm ekonomisi, önemli trendler ve önümüzdeki yıllara damga vuracak teknolojik inovasyonlar gündeme taşınacak. Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında; konferanslar, sunumlar, atölye çalışmaları yer alacak.

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