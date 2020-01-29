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Efsane geri döndü

Lebip Timor: 'nin dönüşü muhteşem oldu. yeni statta ilk golü atan da adını kulüp tarihine yazdırdı. Serhan Çifdalöz: Bu stadı Göztepe ve 'e kazandıranları kutlamak istiyorum. Muhteşem bir eser

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Efsane geri döndü
SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor kendi sahasında Antalyaspor'a farklı kaybederken, Göztepe yeni stadı Gürsel Aksel'de açılışı Beşiktaş galibiyeti ile yaptı. TFF 1. Lig'de ise Akhisarspor kendi sahasında kaybederken, Ekol Göz Menemenspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor da deplasmanlardan puansız döndüler. Altay ise İstanbulspor engelini tek golle geçip 3 puan almasını bildi. Haftanın kapanış maçında Altınordu, 3-2 öne geçtiği maçta son saniye penaltısı ile beraberliğe razı oldu. Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 19. hafta performanslarını değerlendirdiler

ALAYINA İSYAN ALAYINA GÖZTEPE
ONUR TUNGUT: Göztepe evine döndü ve ilk maçında Beşiktaş'ı yenerek açılışı süsledi. Neler gördünüz Gürsel Aksel'de?
LEBIP TIMOR: "Anlatılmaz, yaşanır" derler ya, işte öyle bir gündü. Müthiş bir stat. Bence şu anda Türkiye'nin en iyisi. Maça dönersek, oyuna çok iyi başlayan ve golü attığı dakikaya kadar da 4 net fırsatla Beşiktaş'ın başını döndüren bir Göztepe vardı sahada. Beşiktaş bu gol sonrası skoru eşitlese de ilk yarını uzatmalarında Borges'ın attığı golün avantajını son düdüğe kadar taşıyan Göztepe, maçı da kazanarak açılışı süsledi. Yeni mabetlerinde ilk golü atmak ta Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar'a kısmet oldu ve adını Göztepe tarihine yazdırdı.
SERHAN ÇIFDALÖZ: Pazar günü bayram vardı Güzelyalı'da. Yer sarı, gök kırmızı olmuş, kadını erkeği, herkes sokaklara dökülmüş ellerinde bayraklarla bu bu bayramı kutluyorlardı. Açıkçası aynı heyecanı ben de yaşadım. Stat her şeyiyle mükemmel. Emeği geçenleri kutluyorum, koca kaptan Gürsel Aksel'i de rahmetle anıyorum. Maç bence ikinci planda idi. Buna rağmen özellikle ilk yarıdaki futbolu ile de göz dolduran Göztepe, maçı da kazanarak tarihi günü, Beşiktaş galibiyeti ile taçlandırmayı başardı.

HOROZ ÖTMÜYOR!
TUNGUT: Yukatel Denizlispor, kendi sahasında kaybetmeye devam ediyor. Ne oldu bu takıma?
TIMOR: "Her horoz kendi çöplüğünde öter" derler ama Denizlispor'un kendi sahasında berbat bir performansı var. Denizli'de oynadıkları 9 maçın altısını kaybedip 2 maç kazanmışlar sadece. Sezona Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleri ile başladılar ama ikinci yarı başında bu 2 maçı da kaybettiler. Takım bir düşüş yaşıyor. Kazanalım derken defansta inanılmaz hatalar yapıyorlar. Antalyaspor hiç beklemediği bir galibiyet aldı gitti.
ÇIFDALÖZ: Takımın havası kaçmış. Kendi sahasında maç kaybettikçe taraftarını da kaybetmeye başladı. Maç oynanırken futbolcuya, maç bitiminde Mehmet hocaya tepki var. Sevgi bağları kopmuş, moraller dibe vurmuş durumda. Teknik, taktik hepsi lazım ama önce moral olarak takımın ayağa kalkması lazım. Bir barış ortamına ihtiyaçları var.

AKHİSARSPOR TEKLİYOR
TUNGUT: Akhisarspor puan kaybetmeye devam ediyor. Neler oluyor Akhisar'da ?
TIMOR: Baş aşağı gitmeye başladılar. Son 5 maç, atılan gol yok, galibiyet yok. Bursaspor yenilgisi ile bu sezon kendi sahalarında ilk kez yenildiler. Daha önceki maçlarda pozisyona giriyorlar ama atamıyorlardı bu maçta pozisyon bulmakta da zorlandılar. Geriye düştükten sonra yapılan oyuncu değişiklikleri de sorunu çözmedi.
ÇIFDALÖZ: Takım adete frene bastı. İlk ikiyi hedefleyen bir takımın böylesine bir düşüş yaşaması inanılır gibi değil. Bu düşüşün bir nedeni olmalı. Böylesine tecrübeli bir kadroya yakışmıyor. Bu kadro şampiyonluk için kuruldu ama hem oyun, hem kor olarak bunu yansıtmıyorlar. Sonund beklenen oldu ve Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

BÜYÜKSÜN ALTAY
TUNGUT: Altay sonunda maç kazanmasını bildi. Zor mu geçti maç?
TIMOR: Sıralamada üzerindeki 5 takımın puan kaybettikleri bir haftada altın değerinde 3 puan kazandılar. Bu galibiyet ile bence lige yeniden başlıyorlar. İstanbulspor karşısında erken buldukları golün morali ve taraftarının desteği ile haftayı en karlı kapatan takımlarında birisi oldular.
ÇIFDALÖZ: Göztepe kendi stadına dönünde Bornova Stadı da Altınordu ile Altay'a kaldı. Böylece Menemen'e taşınmaktan kurtuldular. Bu maç dönüm maçı idi ve virajı döndüler. Bundan sonrası daha kolay. Zor bir maç oldu ama bence 3 puandan fazlası oldu.

MENEMENSPOR DÜŞÜŞTE!
TUNGUT: Menemenspor ikinci yarıya kötü başladı neden kaybediyorlar ?
TIMOR: Lider Hatayspor'a deplasmanda kaybetmek sürpriz değil. İyi de oynadılar, pozisyonlara da girdiler ama atamadılar. Takım içeride dışarıda iyi oynuyor. Her şeye rağmen son 3 maçı kaybettiler ama ilk yarıda topladığı puanlarla üst sıralardan kopmuyorlar.

BALIKESİRSPOR NEREYE!
TUNGUT: Ekol Hastanesi Balıkesirspor zor günlerden geçiyor. Bu düşüşü neye bağlıyorsunuz?
ÇIFDALÖZ: Erzurumspor'a deplasmanda kaybettiler. Rakibi şampiyonluğa oynuyor. BU maç özelinden Balıkesirspor'u eleştirmek doğru olmaz. Ancak, ekonomik olarak büyük bir krizin içindeler. Düşme hattı ile aralarında ciddi puan farkı olsa da, bir, iki maç kazanıp bu girdaptan çıkmaları gerekir.

RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
TUNGUT: Altınordu, Karagümrük'te galibiyeti kaçırdı...
TIMOR: Müthiş bir maç izledik. 90. dakikada Karagümrük 2-1 önde idi, maç bittiğinde ise tabelada 3-3 yazıyordu. Uzatmalarda 3-2 öne geçen ama santrası bile yapılmayan bir penaltı ile 2 puanı İstanbul'da bıraktı Altınordu. Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra sayısız fırsatlar buldular ve fark yapabilecekleri bir maçta beraberliğe razı oldular. Oynadığı futbol, girdiği pozisyonlarla 3 puanı hak eden takımdı ama olmadı.

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