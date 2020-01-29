Efsane geri döndü

SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor kendi sahasında Antalyaspor'a farklı kaybederken, Göztepe yeni stadı Gürsel Aksel'de açılışı Beşiktaş galibiyeti ile yaptı. TFF 1. Lig'de ise Akhisarspor kendi sahasında kaybederken, Ekol Göz Menemenspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor da deplasmanlardan puansız döndüler.
Altay ise İstanbulspor engelini tek golle geçip 3 puan almasını bildi. Haftanın kapanış maçında Altınordu, 3-2 öne geçtiği maçta son saniye penaltısı ile beraberliğe razı oldu. Onur Tungut'un yönettiği spor masasında Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz,
temsilcilerimizin 19. hafta performanslarını değerlendirdiler
ALAYINA İSYAN ALAYINA GÖZTEPE
ONUR TUNGUT: Göztepe evine döndü ve ilk maçında Beşiktaş'ı yenerek açılışı süsledi. Neler gördünüz Gürsel Aksel'de?
LEBIP TIMOR:
"Anlatılmaz, yaşanır" derler
ya, işte öyle bir gündü. Müthiş bir stat. Bence şu
anda Türkiye'nin en iyisi. Maça dönersek, oyuna
çok iyi başlayan ve golü attığı dakikaya kadar
da 4 net fırsatla Beşiktaş'ın başını döndüren bir
Göztepe vardı sahada. Beşiktaş bu gol sonrası skoru eşitlese de ilk yarını uzatmalarında Borges'ın attığı golün avantajını son düdüğe kadar taşıyan Göztepe, maçı da kazanarak açılışı süsledi.
Yeni mabetlerinde ilk golü
atmak ta Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar'a
kısmet oldu ve adını Göztepe tarihine yazdırdı.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
Pazar günü bayram
vardı Güzelyalı'da. Yer sarı, gök kırmızı olmuş,
kadını erkeği, herkes sokaklara dökülmüş ellerinde
bayraklarla bu bu bayramı kutluyorlardı.
Açıkçası aynı heyecanı ben de yaşadım. Stat her
şeyiyle mükemmel. Emeği geçenleri kutluyorum, koca kaptan Gürsel Aksel'i de rahmetle anıyorum.
Maç bence ikinci planda idi.
Buna rağmen özellikle ilk yarıdaki futbolu ile de
göz dolduran Göztepe, maçı da kazanarak tarihi
günü, Beşiktaş galibiyeti ile taçlandırmayı başardı.
HOROZ ÖTMÜYOR!
TUNGUT: Yukatel Denizlispor, kendi sahasında kaybetmeye devam ediyor. Ne oldu bu takıma?
TIMOR:
"Her horoz kendi çöplüğünde
öter" derler ama Denizlispor'un kendi sahasında
berbat bir performansı var. Denizli'de oynadıkları
9 maçın altısını kaybedip 2 maç kazanmışlar
sadece. Sezona Galatasaray ve Antalyaspor
galibiyetleri ile başladılar ama ikinci yarı başında
bu 2 maçı da
kaybettiler. Takım bir düşüş yaşıyor. Kazanalım
derken defansta inanılmaz hatalar yapıyorlar.
Antalyaspor hiç beklemediği bir galibiyet
aldı gitti.
ÇIFDALÖZ:
Takımın
havası kaçmış. Kendi
sahasında maç kaybettikçe
taraftarını
da kaybetmeye
başladı. Maç oynanırken futbolcuya, maç bitiminde Mehmet hocaya tepki var. Sevgi bağları kopmuş, moraller dibe vurmuş durumda.
Teknik, taktik
hepsi lazım ama
önce moral olarak
takımın ayağa kalkması
lazım. Bir barış ortamına
ihtiyaçları var.
AKHİSARSPOR TEKLİYOR
TUNGUT: Akhisarspor puan kaybetmeye devam ediyor. Neler oluyor Akhisar'da ?
TIMOR:
Baş aşağı gitmeye başladılar. Son
5 maç, atılan gol yok, galibiyet yok. Bursaspor
yenilgisi ile bu sezon kendi sahalarında
ilk kez yenildiler. Daha önceki
maçlarda pozisyona giriyorlar ama
atamıyorlardı bu maçta
pozisyon bulmakta da
zorlandılar. Geriye düştükten sonra yapılan oyuncu değişiklikleri de sorunu çözmedi.
ÇIFDALÖZ:
Takım
adete frene bastı. İlk ikiyi
hedefleyen bir takımın
böylesine bir düşüş yaşaması
inanılır gibi değil. Bu
düşüşün bir nedeni olmalı.
Böylesine tecrübeli bir kadroya
yakışmıyor. Bu kadro
şampiyonluk için kuruldu
ama hem oyun, hem kor
olarak bunu yansıtmıyorlar.
Sonund beklenen oldu ve
Mehmet Altıparmak ile yollar
ayrıldı.
BÜYÜKSÜN ALTAY
TUNGUT: Altay sonunda maç kazanmasını bildi. Zor mu geçti maç?
TIMOR:
Sıralamada
üzerindeki 5 takımın puan
kaybettikleri bir haftada altın değerinde 3 puan
kazandılar. Bu galibiyet ile bence lige yeniden başlıyorlar. İstanbulspor karşısında erken buldukları golün morali ve taraftarının desteği ile haftayı en karlı kapatan takımlarında birisi oldular.
ÇIFDALÖZ:
Göztepe kendi stadına dönünde
Bornova Stadı da Altınordu ile Altay'a kaldı.
Böylece Menemen'e taşınmaktan kurtuldular.
Bu maç dönüm maçı idi ve virajı döndüler.
Bundan sonrası daha kolay. Zor bir maç oldu
ama bence 3 puandan fazlası oldu.
MENEMENSPOR DÜŞÜŞTE!
TUNGUT: Menemenspor ikinci yarıya kötü başladı neden kaybediyorlar ?
TIMOR:
Lider Hatayspor'a deplasmanda
kaybetmek sürpriz değil. İyi de oynadılar, pozisyonlara
da girdiler ama atamadılar. Takım içeride
dışarıda iyi oynuyor. Her şeye rağmen son 3
maçı kaybettiler ama ilk yarıda topladığı puanlarla
üst sıralardan kopmuyorlar.
BALIKESİRSPOR NEREYE!
TUNGUT: Ekol Hastanesi Balıkesirspor zor günlerden geçiyor. Bu düşüşü neye bağlıyorsunuz?
ÇIFDALÖZ:
Erzurumspor'a deplasmanda kaybettiler. Rakibi şampiyonluğa oynuyor. BU maç özelinden Balıkesirspor'u eleştirmek doğru olmaz. Ancak, ekonomik olarak büyük bir krizin içindeler. Düşme hattı ile aralarında ciddi puan farkı olsa da, bir, iki maç kazanıp bu girdaptan çıkmaları gerekir.
RÜZGAR GİBİ GEÇTİ
TUNGUT: Altınordu, Karagümrük'te galibiyeti kaçırdı...
TIMOR:
Müthiş bir maç izledik. 90. dakikada
Karagümrük 2-1 önde idi, maç bittiğinde ise tabelada
3-3 yazıyordu. Uzatmalarda 3-2 öne geçen ama santrası bile yapılmayan bir penaltı ile 2 puanı İstanbul'da bıraktı Altınordu.
Özellikle 2-1 öne geçtikten sonra sayısız fırsatlar
buldular ve fark yapabilecekleri bir maçta beraberliğe
razı oldular. Oynadığı futbol, girdiği pozisyonlarla
3 puanı hak eden takımdı ama olmadı.