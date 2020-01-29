Efsane geri döndü

SÜPER Lig'de Yukatel Denizlispor kendi sahasında Antalyaspor'a farklı kaybederken, Göztepe yeni stadı Gürsel Aksel'de açılışı Beşiktaş galibiyeti ile yaptı.Altay ise İstanbulspor engelini tek golle geçip 3 puan almasını bildi. Haftanın kapanış maçında Altınordu, 3-2 öne geçtiği maçta son saniye penaltısı ile beraberliğe razı oldu.temsilcilerimizin 19. hafta performanslarını değerlendirdiler"Anlatılmaz, yaşanır" derlerya, işte öyle bir gündü. Müthiş bir stat. Bence şuanda Türkiye'nin en iyisi. Maça dönersek, oyunaçok iyi başlayan ve golü attığı dakikaya kadarda 4 net fırsatla Beşiktaş'ın başını döndüren birGöztepe vardı sahada.Yeni mabetlerinde ilk golüatmak ta Göztepe'nin çocuğu Halil Akbunar'akısmet oldu ve adını Göztepe tarihine yazdırdı.Pazar günü bayramvardı Güzelyalı'da. Yer sarı, gök kırmızı olmuş,kadını erkeği, herkes sokaklara dökülmüş ellerindebayraklarla bu bu bayramı kutluyorlardı.Açıkçası aynı heyecanı ben de yaşadım. Stat herşeyiyle mükemmel.Maç bence ikinci planda idi.Buna rağmen özellikle ilk yarıdaki futbolu ile degöz dolduran Göztepe, maçı da kazanarak tarihigünü, Beşiktaş galibiyeti ile taçlandırmayı başardı."Her horoz kendi çöplüğündeöter" derler ama Denizlispor'un kendi sahasındaberbat bir performansı var. Denizli'de oynadıkları9 maçın altısını kaybedip 2 maç kazanmışlarsadece. Sezona Galatasaray ve Antalyasporgalibiyetleri ile başladılar ama ikinci yarı başındabu 2 maçı dakaybettiler. Takım bir düşüş yaşıyor. Kazanalımderken defansta inanılmaz hatalar yapıyorlar.Antalyaspor hiç beklemediği bir galibiyetaldı gitti.Takımınhavası kaçmış. Kendisahasında maç kaybettikçetaraftarınıda kaybetmeyebaşladı.Teknik, taktikhepsi lazım amaönce moral olaraktakımın ayağa kalkmasılazım. Bir barış ortamınaihtiyaçları var.Baş aşağı gitmeye başladılar. Son5 maç, atılan gol yok, galibiyet yok. Bursasporyenilgisi ile bu sezon kendi sahalarındailk kez yenildiler. Daha öncekimaçlarda pozisyona giriyorlar amaatamıyorlardı bu maçtapozisyon bulmakta dazorlandılar.Takımadete frene bastı. İlk ikiyihedefleyen bir takımınböylesine bir düşüş yaşamasıinanılır gibi değil. Budüşüşün bir nedeni olmalı.Böylesine tecrübeli bir kadroyayakışmıyor. Bu kadroşampiyonluk için kurulduama hem oyun, hem korolarak bunu yansıtmıyorlar.Sonund beklenen oldu veMehmet Altıparmak ile yollarayrıldı.Sıralamadaüzerindeki 5 takımın puankaybettikleri bir haftada altın değerinde 3 puankazandılar.Göztepe kendi stadına dönündeBornova Stadı da Altınordu ile Altay'a kaldı.Böylece Menemen'e taşınmaktan kurtuldular.Bu maç dönüm maçı idi ve virajı döndüler.Bundan sonrası daha kolay. Zor bir maç olduama bence 3 puandan fazlası oldu.Lider Hatayspor'a deplasmandakaybetmek sürpriz değil. İyi de oynadılar, pozisyonlarada girdiler ama atamadılar. Takım içeridedışarıda iyi oynuyor. Her şeye rağmen son 3maçı kaybettiler ama ilk yarıda topladığı puanlarlaüst sıralardan kopmuyorlar.Erzurumspor'a deplasmanda kaybettiler. Rakibi şampiyonluğa oynuyor. BU maç özelinden Balıkesirspor'u eleştirmek doğru olmaz. Ancak, ekonomik olarak büyük bir krizin içindeler. Düşme hattı ile aralarında ciddi puan farkı olsa da, bir, iki maç kazanıp bu girdaptan çıkmaları gerekir.Müthiş bir maç izledik. 90. dakikadaKaragümrük 2-1 önde idi, maç bittiğinde ise tabelada3-3 yazıyordu. UzatmalardaÖzellikle 2-1 öne geçtikten sonra sayısız fırsatlarbuldular ve fark yapabilecekleri bir maçta beraberliğerazı oldular. Oynadığı futbol, girdiği pozisyonlarla3 puanı hak eden takımdı ama olmadı.

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