Kentsel dönüşüm için emsal karar

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde Rahmet Apartmanı'nda yaşayan Bilgin Çınarlıer (58), binanın kentsel dönüşüme sokulacağını öğrenince büyük bir şok yaşadı. Toplam 5 dairenin bulunduğu 3 katlı apartmanın 3'te 2'sinin oluruyla çürük raporu alınan binanın yıkımına karar verildi. SPK lisanslı özel bir firma tarafından hazırlanan raporda Çınarlıer'in 40'ar metrekarelik iki dairesine toplam 200 bin lira değer biçildi. Mütahhit ve apartmandaki 3'te iki çoğunlukla bina ortak karar protokolü imzalandı. Protokol kapsamında riskli binanın nasıl yıkılacağı ve inşaatın nasıl yapılacağı kararlaştırıldı. Karar protokolüne katılmayan Bilgin Çınarlıer'in iki dairesi ile ilgili özel firma tarafından biçilen 200 bin lira değer doğrultusunda ihale yapıldı. İhaleye göre Çınarlıer'in daireleri diğer pay sahiplerine 201 bin liraya satıldı. Ardından binanın yıkıldı.Dairelerine piyasa değerinin çok altında bir fiyat biçildiğini düşünen Bilgin Çınarlıer, haksızlığı uğradığı iddiasıyla avukatı Bayram Küçük aracılığıyla hukuk mücadelesi başlattı. Küçük müvekkili Çınarlıer için açtığı davada İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden satış işleminin iptalini istedi. Yerel mahkeme Bilgin Çınarlıer'i haklı bularak 277 bin lira ödenmesine karar verdi. Faiziyle Çınarlıer'in toplam 288 bin 550 lira alacağı öğrenildi. Karşı taraf ise yerel mahkemenin kararına itiraz etti. Dosya şu anda İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne gitti. İzmir 4. Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi'ne yaptığı başvuru reddedildi. Böylece yerel mahkemenin verdiği karar bölge idare mahkemesi tarafından onanmış oldu. Avukat Bayram Küçük, "Çalışma arkadaşlarım Avukat Kürşat Bıyık, Avukat Tahsin Küçük ile birlikte idare mahkemesine dava açarak hak ihlali olduğunu savunduk. İzmir 4. İdare Mahkemesi bu bedelin piyasa rayiçlerine uygun olarak hesaplanmadığı, müvekkillerin hak kaybına uğradığından bahisle bu yönde işlemin iptaline karar verildi. Emsal bir karar oldu" diye konuştu.Yerel mahkemeden emsal bir karar çıktığını belirten ünlü avukat Bayram Küçük, "3'te 2 çoğunluğun ezici üstünlüğüne son vermiş olduk. Artık 3'te 2 çoğunluk dışında kalanlar mağdur olmayacak. Herkese örnek bir dava oldu. Müvekkilimin hakkını başlattığımız hukuk mücadelesi ile kazanmış olduk" diye konuştu. Bilgin Çınarlıer ise, "Apartman görevlisiyim. Eşimle dişimizden tırnağımızdan arttırarak sahip olduğumuz iki dairemizi piyasa değerinin çok altında bir tutara satıldı. Mağdur olduk. İki daire almamız gerekirken tek daire verdiler. Biz de bunu kabul etmedik. Sonunda kazanmayı başardık" diye konuştu.

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