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Pehlivanlar 20 Eylül’de buluşacak

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Pehlivanlar 20 Eylül’de buluşacak
TÜRKIYE Güreş Federasyonu 2020 yılı içerisinde yapılması kesinleşen yağlı güreş müsabakalarının takvimini açıkladı. Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl 5'incisi düzenlenecek Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 20 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak. Organizasyonda 50'ye yakını başpehlivan olmak üzere toplamda 500'e yakın pehlivan Ortaköy Er Meydanı'nda kıspet kuşanacak. Ata sporumuz yağlı güreşe olan ilgiyi arttırmak amacıyla gerçekleştirilen organizasyonda yine on binlerce güreşseveri Ortaköy'de ağırlamak için hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu yıl da güzel bir organizasyon yapmayı hedeflediklerini söyledi.
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Pehlivanlar 20 Eylül’de buluşacak
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