Çiftçioğlu’ndan ‘Tugay’ raporu

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Parti Karşıyaka ilçe yönetim kurulu, haftalık olağan toplantısında, yeni seçilen CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç ve yönetimine hayırlı olsun ziyareti yapılmasını kararlaştırdı. AK Parti Karşıyaka ilçe yönetimi, bu ziyarette Karşıyaka'ya yönelik hizmetlerin gündeme getirilmesi ve Başkan Tugay'ın projelerine ilişkin raporun da iletilmesi konusunda fikir birliğine vardı. Önümüzdeki hafta CHP'li Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istediklerini belirten AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu, "Yeni seçilen CHP Karşıyaka İlçe Örgütü'nü, Başkan Tugay'ı kendine getirme noktasında bir fırsat olarak görmek istiyoruz. Yerel yönetimlerin çalışma mevzuatını bile bilmeyen Tugay, şahsi beklentileri olan kişiler tarafınca yanlış yönlendiriliyor. İnşallah bu duruma bir son verilir. Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Çünkü bu vaatler Karşıyaka halkına, hepimize verildi. Hep birlikte, verilen bu sözlerin takipçisi olmalıyız" dedi.