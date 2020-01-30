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Üzümde 300 bin ton rekolte bekleniyor

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Üzümde 300 bin ton rekolte bekleniyor
MANİSA Ticaret Borsası'nın çalışmalarıyla geçtiğimiz yıl şubat ayında coğrafi işaret alan Manisa Sultani çekirdeksiz üzümünün, uluslararası tescillenme yolundaki çalışmalarında sona gelindi. Gaziantep'in baklavası, Malatya'nın kayısısı ve Aydın'ın inciri ardından AB tarafından tescillenmesi beklenen kuru üzümünün ihracında artış hedefleniyor. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Kuru üzümü dünya pazarına Avrupa Birliği coğrafi işaretiyle satarak yurt dışındaki tüketicilerimize bir güven vermiş olacağız. 2019-2020 sezonunda 300 bin ton üzüm rekoltesi beklentimiz var" diye konuştu.
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Üzümde 300 bin ton rekolte bekleniyor
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