Çöp tesisi için jet ihale taktiği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menderes'te yaşayan vatandaşların tüm karşı çıkmalarına rağmen ilçede kurulacak katı atık bertaraf tesisi için ihaleye çıktı. 17 Ocak 2020 tarihli belediye meclisi toplantısında ilçede tesis kurulmasına ilişkin kararı AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin karşı çıkmasına rağmen CHP'li meclis üyelerinin oyları ile çıkartan Büyükşehir, ilçedeki yüzbinlerce vatandaşın kaderini etkileyecek olan tesisi deyim yerindeyse 'oldu bitti'ye getirdi. 30 Ocak tarihli yani dünkü resmi gazetede Menderes ilçesi Çakaltepe Mahallesi Gölova mevkiinde tesis kurulmasına ilişkin ihale ilanı yayınlandı.Yayınlanan ihale ilanına göre tekliflerin 13 Şubat'ta saat 14.00'te alınacağı belirtildi. Geçtiğimiz yıllarda bu tür tesislerin ihalesine çıkılmadan önce kısa adı ÇED olan Çevresel Etki Değerlendirme Raporunu kendisi alan Büyükşehir, bu sefer taktik değiştirdi. Menderes'te kurulacak tesisle ilgili ÇED raporunu ihaleyi alan firmanın hazırlayıp Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan onaylatması için ihale şartnamesine madde konuldu. 30 Ocak tarihli resmi gazetede yayınlanan ihale ilanına göre teklifler 13 Şubat 2020'de saat 12.00'a kadar alınabilecek. İhaleyi alan firma, yer tesliminin ardından 24 ayda gerekli izinleri alıp imalatları tamamladıktan sonra tesisi işler hale getirecek. Yap-İşlet-Devret Modeli ile ihale edilecek tesis, 15 yıl süreyle ihaleyi alan firma tarafından işletilecek. Tesis bünyesinde bir de 5 megavatlık elektrik üretim tesisi yer alacak. Tesis elektrik ihtiyacını kendi ürettiği enerjiden sağlayacak. Arta kalan enerji miktarı ise enterkonnekte sisteme aktarılacak. 147 milyon 494 bin 116 lira 67 kuruş muhammen bedelle ihale edilecek tesis 3 milyon 118 bin 655 metrekarelik tahsisli alanın (302 hektar) 1 milyon 723 bin 441, 67 metrekarelik bölümüne (172 hektar) kurulacak. Tesis devreye alındığında sadece Menderes'in değil aynı zamanda Karabağlar, Buca, Gaziemir, Balçova ve Narlıdere ilçelerinin çöpleri de Menderes ilçesine taşınacak.Çöp tesisinin Menderes'e kurulmak istenmesi ilçede yaşayanların tepkisine neden olmuştu. 17 Ocak 2020 tarihli belediye meclis toplantısında ilçede çöp tesisi kurulmasına ilişkin önerge oylanmış önergeye AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri karşı çıkmıştı. Önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilirken CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve partili meclis üyeleri oturuma katılmamıştı. İlçe için böylesine önemli bir meclis toplantısına CHP'li Kayalar ve meclis üyelerinin katılmamış olması ilçede büyük tepkiye neden olmuştu. Yaşanan şok gelişmenin ardından tesisin yapılacağı Gölova Mahallesi sakinleri kararı protesto etmiş 'İlçemize çöp tesisi istemiyoruz' eylemi gerçekleştirmişti.

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