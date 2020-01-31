Manisa’da tarım ihracatı sevinci

BUGÜN NELER OLDU

MANISA İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2019 yılını değerlendirdi, 2020 yılının ise planlamasını yaptı. 2019 yılında yapılan çalışmalar, tarımsal yenilikler, ilin gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki genel durumu, çiftçi sorunları ve çözümleri tartışılarak kararlar alındı. Manisa Tarım ve İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa'nın geçtiğimiz yıl da pek çok alanda birinci sırada kaldığını, tarım, hayvancılık ve gıda konularında kendini yenilemeyi başardığını kaydetti Manisa'nın üzüm, tütün, tavuk eti üretiminde ve hindi varlığında ülke birincisi, zeytin, salçalık biber, salçalık domates üretiminde ülke ikincisi, yumurta, kiraz ve turşuluk hıyar üretiminde ise üçüncü sırada yer aldığını belirten Öztürk, Manisa'nın Türkiye'de Biyoteknik Mücadele uygulayan İller arasında birinci sırada, organik tarım üretim miktarında da gene ülke birincisi konumunda olduğunu söyledi. Öztürk, "2019 yılında ilimizden başta kuru üzüm ve taze üzüm olmak üzere toplam 513 bin 405 ton tarım ürünü ihracatı gerçekleşmiştir. Hayvancılık desteklemeleri kapsamında yetiştiricilerimize 69 milyon 662 bin 893 TL ödeme yapılmıştır" dedi.