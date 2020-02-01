Seferihisar’a sayıştay şoku

Sayıştay denetçilerinin Seferihisar Belediyesi'nde yaptığı 2018 yılına ilişkin denetimlerde CHP'li Tunç Soyer'in belediye başkanlığı döneminde ihalelerde yaptığı usulsüzlüklere SABAH ulaştı. Seferihisar Belediyesi'nin 2018 yılında yaptığı iş ve işlemleri denetleyen denetçiler, yıl içinde belediye tarafından yapılan mal, hizmet ve yapım ihalelerinde Kamu İhale Kurumunun denetiminden kaçmak için aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek mal, hizmet ve yapım işlerinin mevzuatta öngörülen 67 bin 613 ve 22 bin 524 liralık parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünerek doğrudan temin yöntemi ile alındığını belirledi. Durum böyle olunca belediye hem açık ihale yöntemi ile bir seferde daha uygun fiyata alabileceği hizmetleri daha yüksek rakamlara, 3-4 seferde almış oldu hem de rekabet koşulları tam olarak oluşmadığı için yüzbinlerce lira zarara uğratıldı. Örneğin Seferihisar Belediyesi 3 ila 26 Aralık 2018 tarihleri arasında 23 günlük süre içinde doğrudan temin yöntemi ile 3 kez mazot bir kez de akaryakıt alımı gerçekleştirdi. Doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen mazot alımları 22 bin 524 liralık yasal limitin altındaki bir rakama, 20 bin 400 lira ile sınırlı tutuldu. Normal koşullarda açık ihale yöntemi ile ihale ilanına çıkılarak bir kerede yapılması gereken alım 3, 8,14 ve 26 Aralık tarihlerinde ihale ilanına çıkılmaksızın doğrudan temin yöntemi ile 4 ayrı ihale şeklinde gerçekleştirildi. 4 alım için belediyenin kasasından toplamda 125 bin lira para çıktı. Üstelik alımlar da hep aynı firmadan yapıldı. Denetçi, raporunda belediyenin benzer veya aynı olan mal ve malzeme ihtiyaçlarını çok sayıda işlemle aynı yükleniciden doğrudan temin suretiyle karşıladığını belirtti, "Aynı nitelikteki mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin, mevzuatta yer alan parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölmek suretiyle karşılanması Kamu İhale Kanunu'nun temel ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir" dedi.Denetim raporundaki tespitler bununla da sınırlı kalmadı. 2018'de belediye, toplam 454 bin 762 liralık karkas et alımı yaptı. Doğrudan temin yöntemi ile 25 ayrı seferde gerçekleşen alımların hepsi de aynı firmadan yapıldı. Yine aynı şekilde 22 seferde toplam 133 bin 385 liraya çeşitli yapı malzemesi alımı yapıldı. Benzer bir alım da bilgisayar malzemesi alımlarında hayata geçirildi. Aynı firmadan 21 ayrı alımla toplamda 250 bin 596 lirayı bulan çeşitli bilgisayar malzemesi alımı gerçekleşti. Denetçinin tespit ettiği yıl içindeki benzer alımların toplamı ise 2 milyon 915 bin lirayı buldu.Bir diğer çarpıcı örnek ise Seferihisar'a bağlı Orhanlı Köyünde belediyenin yapacağı sosyal tesis inşaatında yaşandı. Sosyal tesisin yapımında kullanılacak kaplama, bölme duvar malzemeleri ile elektrik tesisatı, tuvalet malzemeleri ve pvc kaplamalar tek bir seferde ihale edilmesi gerekirken doğrudan temin yöntemi ile 8 Ekim ile 5 Kasım 2018 tarihleri arasında ayrı ayrı ihale edilerek yapıldı. Üstelik toplam 289 bin 983 liralık malzemenin hepsi de aynı firmadan temin edildi.Benzer usulsüzlükler hizmet alınlarında da gerçekleşti. Denetçinin raporuna yansıyan verilere göre yine 2018 yılı içinde 11 firmadan araç kiralama, baskı, organizasyon hizmeti gibi kalemler adı altında 234 kez alım gerçekleşti. Bu alımların toplam tutarı da 3 milyon 60 bin 882 lirayı buldu. Mal alımlarında olduğu gibi hizmet alımlarında da parasal değerler bölünerek sınır değerin altında tutuldu. Böylece KİK denetimi olmaksızın ihaleler hep aynı firmalara verildi.

BUGÜN NELER OLDU