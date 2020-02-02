En çok bilinen marka: Folkart

Bugüne kadar İzmir'de inşa ettiği yenilikçi, estetik, modern, teknolojik ve çarpıcı yaşam alanları ile dikkat çeken Folkart; aynı zamanda "güvenin" adresi oldu. İzmir'de bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından, 1000 kişi ile doğrudan yapılan görüşmeler ışığında hazırlanan, "Marka Bilinirliği ve Algısı Araştırması"na göre; Folkart'ın marka bilinirliği yüzde 98.6, marka güven oranı yüzde 87.1, tavsiye etme düzeyi ise yüzde 98 olarak ölçümlendi. Folkart, "İzmir" denilince de, araştırma sırasında, akla gelen ilk marka oldu. Araştırma sonuçlarından gurur duyduklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Gayrimenkul sektöründe inşaatlar, 'Güven' temelli olarak inşa edilir. Temelden itibaren bir yapının en üst noktasına kadar 'Güven' hakim olmalıdır. Folkart'a güvenip, bizimle birlikte geleceğini şekillendiren değerli dostlarımızın, komşularımızın ve değerli İzmirliler'in bize olan bu güvenine layık olmak için çalışmalarımızı kararlılıkla, heyecan duyarak sürdüreceğiz" dedi. İzmir'de Folkart'a duyulan güven oranının yüzde 87.1 çıkmasının değeri, hiçbir şeyle ölçülemez olduğu dile getiren Sancak, "İzmir denilince" akla ilk gelen markalar arasında, en çok dile getirilen markanın yine "Folkart" olmasının da gurur verici olduğunu belirtti. Sancak; " Folkart, bir İzmir markasıdır. Güzel kentimiz ile birlikte anılmak bizleri onurlandırıyor" diye konuştu.Marka Bilinirliği ve Algısı Araştırması, bağımsız araştırma şirketi Color Araştırma tarafından yapıldı. 2019 yılı içerisinde İzmir'in farklı ilçelerinden seçilen 1000 kişi ile görüşülerek ölçümleme gerçekleşti. "İzmir denilince akla gelen markalar hangileridir?" sorusunda Folkart, yanıtlar toplamında akla gelen ilk marka oldu. Folkart'ın marka bilinirliği, yüzde 98.6 olarak ölçüldü. Folkart'ın tavsiye edilme oranı, yüzde 98 olarak gerçekleşti. Folkart, yapı şirketleri arasındaki ölçümlemede ise yüzde 87.1 ile İzmir'de en çok güvenilen marka olarak değerlendirildi.

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