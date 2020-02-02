Seferihisar'daki başkanlık döneminde 140 milyon lira borç bırakan CHP'li Başkan Tunç Soyer'in, belediyeyi nasıl batırdığı Sayıştay denetimine tek tek yansıyor. Seferihisar Belediyesi'nin 2018 yılında yaptığı iş ve işlemleri denetleyen Sayıştaycılar, yıl içinde belediye tarafından yapılan mal, hizmet ve yapım ihalelerinde Kamu İhale Kurumunun denetiminden kaçmak için aynı ihale konusu iş içerisinde yer alabilecek mal, hizmet ve yapım işlerinin mevzuatta öngörülen 67 bin 613 ve 22 bin 524 liralık parasal sınırların altında kalacak şekilde parçalara bölünerek doğrudan temin yöntemi ile alındığını belirledi. Durum böyle olunca belediye hem açık ihale yöntemi ile bir seferde daha uygun fiyata alabileceği hizmetleri daha yüksek rakamlara, 3-4 seferde almış oldu hem de rekabet koşulları tam olarak oluşmadığı için yüz binlerce lira zarara uğratıldı.İhalelerin hep aynı firmalara verilmesi dikkat çeken bir başka konu oldu. Egeli SABAH'ın yaptığı araştırma belediyenin eski Seferihisar Gençlik Kolları Başkanı Akın Emre İldeniz'i nasıl zengin ettiğini gözler önüne serdi. CHP'li İldeniz'e ait şirketlere son bir yılda 2 milyon lira üzerinde iş verdiği iddia edildi. Personel maaşlarını ödemekte güçlük çeken mevcut Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in, Tunç Soyer'in kol kanat gerdiği İldeniz'den kırtasiye, bilgisayar ve temizlik malzeme alımını doğrudan temin yöntemiyle yapması 'kıyağın böylesi' dedirtti. Seferihisarlılar, "Son bir yıldır ilçede isminden sıkça bahsedilen Akın Emre İldeniz'i belediyenin zengin ettiği iddia ediliyor. İldeniz'in Tunç Soyer zamanında başlayan ticari yükselişi çok hızlı oldu. Bir insan nasıl olur da belediyeden bu kadar iş alabiliyor. Söz konusu firmanın belediyeye bilgisayar, bilgisayar parçaları, kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri, bordür taşı ve daha birçok malı temin edip sattığı konuşuluyor. Rekabet koşulları oluşturulmadan doğrudan temin yöntemiyle 2 milyon TL'yi geçen işlerden bahsediliyor. Bu iddiaların araştırılmasını istiyoruz" dedi. Öte yandan Tunç Soyer ile arası çok iyi olan Akın Emre İldeniz'in iki ay önce Gençlik Kolları Başkanlığından istifa ederek, il yönetimine geçmek için gün saydığı öğrenildi.

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