Kocaoğlu’na zimmet şoku

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2016 yılında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu başkanlığında toplanan belediye meclisi Altınordu Futbol Kulübüne 850 bin, Göztepe Spor Kulübüne ise 100 bin TL nakdi yardımda bulundu. Sayıştay denetçisi, büyükşehir belediyelerinin sadece amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılabileceğini Altınordu ve Göztepe Kulüplerinin profesyonel futbol takımları olduğuna dikkat çekti. Bu yüzden de 950 bin TL'lik nakdi yardımı kamu zararı olarak değerlendirdi. Yapılan harcamadan ilk olarak eski başkan Aziz Kocaoğlu ile iki bürokratı sorumlu tutan Sayıştay, daha sonra kararın mecliste alındığını gerekçe göstererek 162 meclis üyesini de soruşturmaya dahil etti. Bir üye sadece Kocaoğlu ve harcama yetkililerinin sorumlu tutulması gerektiğini savundu.