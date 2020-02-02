Şehir hastanesi deprem izolatörü ile korunuyor

MANİSA'DA 2018 yılının ekim ayında tamamlanarak hizmete açılan Manisa Şehir Hastanesi'ndeki deprem izolatörleri, hastanenin olası bir depremde de güvenli bir yer olmasını sağlıyor. Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki depremde, kentteki şehir hastanesi depremi 3.1 şiddetinde hissetti. Depremin etkisini azaltan izolatörler ise Manisa Şehir Hastanesi'nde de bulunuyor. Hastanenin belirtilen süreden daha geç hizmete girme sebeplerinden biri olan deprem izolatörleri, yaşanan depremlerde önemini daha fazla hissettirdi. Kolonların belli bölgelerine yerleştirilen 733 adet izolatör, depremde dahi binaya her yönde maksimum 45 santim yatay hareket imkanı sağlayarak depremin yıkıcı etkisinden binayı koruyor. Manisa Şehir Hastanesi'ni yapan firma olan YDA'nın Manisa Şehir Hastanesi İşletme Direktörü Ömer Kurtay, hastanedeki izolatörler ve işlevleri hakkında önemli bilgiler verdi. Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Kurtay depremi önlemenin imkansız olduğunu, ancak bilinçli ve etkin yöntemlerle depremin yol açtığı hasarları engellemenin mümkün olduğunu kaydetti. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka da hastanenin, her türlü olumsuzlukların düşünülerek inşa edildiğini, olası bir depremde de hastanenin güvenli olduğunu dile getirdi. Cüneyt HASÇELİK

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