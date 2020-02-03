MHP’li Kalyoncu Menderes’te

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MiHareket Partisi İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Menderes'te yapımı düşünülen katı atık bertaraf tesisi hakkında yerinde inceleme yaptı ve bölgede yaşayanlarla istişarelerde bulundu. Köylülerle bir araya gelen Prof. Dr. Kalyoncu, yapılan toplantıda Menderes'e bağlı Karakuyu, Gölova, Çakaltepe ve Zeytinköy mahallelerini etkileyecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çöp arıtma tesisi projesine tepki gösteren köylülerimizin görüş ve kaygılarını dinledi. Kalyoncu, İzmir'in çevresel risklerle dolu bir şehir halinde olduğunu ve bunu çözmekle görevli büyükşehir belediyesinin sadece makyajla meşgul olduğunu vurguladı. Kalyoncu, "Ortada bir ÇED raporu olmadığından çevreye etkilerinin neler olacağını kestirmek zordur. Tahtalı Baraj Gölüne oldukça yakın olan bu köylerde oturan halkın itirazlarına rağmen, projenin buraya yapılması kararını kabul edilemez bir "yaptım oldu" dayatmacılığıdır" diye konuştu.