Soyer, Seferihisar’ı ‘yanlışlıkla’ batırmış!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in Seferihisar Belediyesi'ni nasıl borç batağına sürüklediği Sayıştay'ın yaptığı denetimlerde bir bir ortaya çıktı. EGELİ SABAH'ın önceki gün kent gündemine taşıdığı ihalelerde yapılan usulsüzlüklerden sonra göze çarpan bir diğer önemli tespit de borçlanmalarda yaşandı. Sayıştay raporlarına yansıyan tespitlere göre Soyer belediyenin içine düştüğü mali sıkıntıyı aşmak içini Seferihisar Belediye Meclisi'nden 5 Mart 2018'de 7 milyon liraya kadar borçlanma yetkisi aldı. Fakat 2018'de bankalardan 7 milyon 850 bin liralık kredi çekildi. Böylece borçlanma yetkisi ikinci bir meclis kararı olmaksızın 850 bin lira aşılmış oldu. Belediye başkanına verilen borçlanma yetkisinin meclis kararı ile sınırlı olduğuna dikkat çeken denetçi hazırladığı raporda "Kurumun meclisçe belirlenen tutarın üzerinde borçlanma yapması yasal olarak mümkün değildir" dedi. Sayıştay denetçisinin yaptığı tespite karşılık belediye yönetimi savunma olarak borç aşımının sehven yani yanlışlıkla yapıldığını iddia etti.Öte yandan yapılan tespitlerde Seferihisar Belediyesi'nin ilçe belediyelere tanınan borçlanma sınırı 83 milyon 369 bin 325 lirayken bu rakamın 107 milyon 605 bin 674 lira olarak gerçekleştiği ve buna bağlı olarak da 2018'de borçlanma sınırının 24 milyon 605 bin 674 lira aşıldığı belirledi. Raporda dikkat çeken bir diğer tespit ise mülkiyeti belediyeye ait olan ve kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmelerinin bitmesiyle birlikte tekrar ihlaye çıkılması gerekirken, taşınmazların ihale yapılmaksızın yine aynı kişilere kiraya verildiği tespit edildi. Denetçi raporunda yasal olarak bunun mümkün olamayacağına dikkat çekti. Denetimler sırasında bir diğer tespit ise belediyede taşeron olarak çalışan işçilerin kadrolarının belediye şirketine geçirilmesi konusunda oldu. Yasal düzenleme ile 2018 yılında belediyede taşeron olarak çalışan 267 işçi, belediye şirketinde işçi statüsü ile işe başlatıldı. Ardından başkanlık oluru ile 267 kişiye ilave olarak sonradan 87 kişinin daha belediye şirketinde işe başlatıldığı belirlendi. Denetçi raporunda bunun yasa ve yönetmeliklere uygun olmadığına dikkat çekti.Bir diğer usulsüzlük ise taşerondan belediye şirketine geçirilen işçilerin maaşlarında tespit edildi. Raporda 9 işçinin, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalışırken almış oldukları ücretlerin çok üzerinde ücretlerle belediye şirketlerine işçi statüsüne geçirildiği bilgisine yer verildi. Mevcut maaşları asgari ücretin çok üzerinde olan söz konusu 9 personelden A.E.'ye yüzde 178.5, Ş.D.'ye yüzde 102, M.K.'ye yüzde 75, H.A.'ya 52.78 oranında belediye şirketine geçmesiyle birlikte zam yapıldı. Denetçi raporunda bunun mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

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