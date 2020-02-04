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’liler öğretmenevi için tasarımlar yaptı

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
İEÜ’liler öğretmenevi için tasarımlar yaptı
İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, Karşıyaka Öğretmenevi Lokali'ni daha kullanışla kılmak adına proje geliştirdi. Öğrenciler, öğretmenevini şehrin önemli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan, binlerce kişinin ziyaret ettiği bir merkez haline getirmeyi amaçladı. İkinci sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, "Koruma Projesi" dersi kapsamında 4 ay çalıştı. 22 öğrenciden oluşan ekibin yaklaşık bin 50 metrekarelik kapalı alanda yaptığı çalışmada, müze alanından sergi, atölye ve toplantı salonlarına kadar tüm detaylar düşünüldü.
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İEÜ’liler öğretmenevi için tasarımlar yaptı
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