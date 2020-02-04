İzmir ulaşımında kağıt bilet sesleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım sistemini yürüten en önemli kurumları arasında yer alan ESHOT Genel Müdürlüğü'nün yaptığı "akıllı ücret toplama sistemi işletimi ihalesi" toplu ulaşım sisteminde krize neden oldu. ESHOT'un 7 Eylül 2019 süresinde sona erecek uygulama için 119 milyon TL muhammen bedel tespit ederek çıktığı ihaleye, sistemi 4 yıldır işleten Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. A.Ş 130 milyon TL ile en yüksek teklifi vermişti. İhale komisyonu, aynı ihalede Ankara başta olmak üzere birçok ilde çalışmaları bulunan E-Kent Elektronik Ücret Toplama Sistemleri A.Ş'nin 57 milyon TL'lik teklifini kabul etti. Karar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü'nün de onayı ile geçerli sayılmıştı. Yaşanan sürecin ardından 2 firma Kamu İhale Kurumu'na itirazda bulundu. KİK, itirazları değerlendirdikten sonra ret etti. Bu dönemde yaşanan zaman kaybının sorun teşkil etmemesi için kurum, 2015 yılından bu yana sistemi işletmekte olan Karbil'e kanunun beklenmeyen durumlarda uygulanan 21/b maddesi üzerinden 3 ay süreyle daha sistemi işletme yetkisi verdi. Bu arada 2015 yılından bu yana sistemi işletmekte olan Karbil firması da ihale sonucuna yaptığı itirazı ret eden Kamu İhale Kurumu'nun kararını yargıya taşıdı. Ankara İdare Mahkemesi E Kent Firmasının sistemi devralacağı 9 Şubat'a 5 gün kala Karbil'in yaptığı itirazı yerinde buldu ve Kamu İhale Kurumu'nun Karbil'in kararını iptal etti.İdare Mahkemesinin devir işlemine saatler kala verdiği 'iptal' kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım şirketi ESHOT'ta kaosa neden oldu. Akıllara 'Yeniden kağıt bilet uygulamasına geri mi dönülecek?' soruları geldi. Egeli SABAH'ın görüştüğü belediye yetkilileri henüz kendilerine tebliğ edilen bir karar bulunmadığını belirtti. Öncelikle Kamu İhale Kurumu'nun İdare Mahkemesinin iptal kararı sonrası toplanıp yeni bir karar alması gerektiğini belirten belediye yetkilileri; "KİK, eski kararı iptal edip yeni bir karar alacak. Ya ihaleyi iptal edecek ya da düzeltici işlem tesis edip 'ihale Karbil'e verilsin' diyecek. Bu arada bize tebligat yapılana kadar biz imzaladığımız sözleşme gereği 9 Şubat'ta E-Kent firmasına sistemin devrini yapacağız. KİK'in kararı ESHOT'a tebliğ edildikten sonra kurum da bu karara göre yeni işlem tesis edecek. Ücret toplama sisteminin kesintiye uğramaması için gerek duyulması halinde ihale kanununun önceden kestirilemeyen acil durumlarda başvurulan 21/B maddesi uyarınca geçici süreyle hizmet alımı yapılabilecek. Kesinlikle kağıt bilet uygulamasına geri dönülmesi söz konusu değil" dedi.yılı haziran ayında da sistemi 16 yıldır işleten Kent Kart Firması ihaleyi kaybetmiş Karbil firması kazanmıştı. Haziran ayında sistemin devir alınması sırasında bir takım yazılım sorunları ortaya çıkmış toplu ulaşım araçlarındaki ücret toplama sistemi çalışmamıştı. Durum böyle olunca kartlara yükleme yapılamamış çok sayıda İzmirli otobüs metro vapur ve İZBAN'dan ücretsiz yararlanmıştı. ESHOT Genel Müdürlüğü o süreçte 16 yıl aradan sonra geçici süreyle de olsa kağıt bilet uygulamasına geri dönmek zorunda kalmıştı. O süreçte bedava binişler nedeniyle 10 milyon liralık kamu zararı oluşmuştu.

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