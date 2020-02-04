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’ndaki ağaçları yaktılar

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Konak Meydanı’ndaki ağaçları yaktılar
İZMIR'DE Konak Meydanı'nda, metro istasyonunun önünde bulunan çam ağaçlarından biri, pazar gecesi kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Kısa sürede büyüyen alevler, yandaki iki ağaca sıçradı. Bölgede kısa süreli panik yaşandı. Ağaçları saran alevler, geniş bir alandan görüldü. Vatandaşların, ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Vatandaşlar, kimlikleri henüz belirlenemeyen kundakçılara tepki gösterdi. Vatandaşlar, ağaçların yandığı anların görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Ağaçların yanışı, çok sayıda kullanıcı tarafından lanetlendi. Vatandaşlara şaşkınlık ve panik yaşatan olayla ilgili polis, soruşturma başlattı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyerek, ağaçları yakan kişi ya da kişileri yakalamak için harekete geçti.
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Konak Meydanı’ndaki ağaçları yaktılar
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