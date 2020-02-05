Çiğ köftecide klarnet ziyafeti

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Karabağlar ilçesinde yıllardır çiğ köftecilik yapan Rahmi Atay (52), klarnetçi Hüsnü Şenlendirici'nin, iş yerine müşteri olarak gelmesiyle klarnetle tanıştı. Şenlendirici'nin önerisiyle klarneti eline alan ve kendi kendine çalmayı öğrenen Atay, iş yerine gelen müşterilere müzik ziyafeti sunuyor. Yaklaşık 100 parça çalabilen Atay'ı dinlemeye İzmir'in birçok yerinden müşteri geliyor. Müşterilere hem klarnet çaldığını, hem de çiğ köfte sattığını anlatan Atay, "Hüsnü Şenlendirici'yi tanıdıktan sonra klarnet sevdam başladı ve büyüdü. Kendi dükkanımızı şereflendirdi. Ona çiğ köfte ikram ettik ve ağırladık. Buraya gelen müşterilerimize hem klarnet çalıyoruz hem de çiğ köfte satıyoruz" dedi.