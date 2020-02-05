Ege ihracatı güzel başladı

BUGÜN NELER OLDU

ve coronavirüs nedeniyle 2020 yılına tedirgin bir giriş yapan Türkiye'ye 2020 yılında ilk güzel haber ihracatçılardan geldi. Ocak ayında, Türkiye'nin ihracatı yüzde 5.8'lik artışla 13 milyar 533 milyon dolara yükselirken, Egeli ihracatçıların performansı daha da göz kamaştırdı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin ocak ayındaki ihracatı yüzde 10'luk artışla 1 milyar 143 milyon dolara çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri, 2019 yılının Ocak ayında ise; 1 milyar 36 milyon dolar ihracat gerçekleştirmişti. EİB'nin son 1 yıllık ihracatı ise; yüzde 1'lik artışla 13 milyar 406 milyon dolara ilerledi. Ocak ayında, EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 8 tanesini 2019 yılı Ocak ayına göre ihracatını arttırmayı başarırken, 4 tanesi geçtiğimiz Ocak ayı ihracat performansının gerisinde kaldı. Dünya genelinde her gün artan koruma önlemleri ve dünya ekonomilerindeki durgunluğa karşın 2020 yılına çok güzel bir giriş yaptıklarını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu grafiğin 2020 yılının geneline yayılması için 366 gün 24 saat çalışacaklarını kaydetti.