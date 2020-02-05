Polisten kaçakçılık operasyonu

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ocak ayında 63 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 75 bin 530 dolu makaron, 48 bin boş makaron, 200 paket gümrük kaçağı sigara, 535 kg açık tütün,1 kompresörlü sigara sarma makinesi, 190 bin sigara sarma kağıdı, 840 puro, 135 kg nargile kömürü, 930 şişe kaçak alkollü içki,100 litre etil alkol, 4 ton 300 kg akaryakıt, 200 parfüm, 6 bin 800 cinsel içerikli ürün, 38 kaçak cep telefonu, 350 sahte TAPDK bandrolü, 7 tabanca ve 2 yivsiz tüfek, 40 fişek ve 74 milyon 500 bin lira değerinde senet ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu öğrenildi.