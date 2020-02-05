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Yarış atına canlı yayında şiddet

’deki ‘9 Eylül Koşusu’ öncesi Can Dadaş isimli at, yarışa katılmak istemedi. Atın sahibi olduğu iddia edilen kişi, safkana şiddet uyguladı. Bu anlar TV’nin kameralarına yansıdı

Giriş Tarihi: 5.2.2020 ABONE OL
Yarış atına canlı yayında şiddet
İzmir'in Buca ilçesindeki Şrinyer Hipodromu, pazar günü '9 eylül Koşusu'na ev sahipliği yaptı. Yarışta koşmak istemeyen Can Dadaş isimli at, yarış öncesi koşmak istemeyince sahibi olduğu iddia edilen Mahmut B. isimli şahıs tarafından koşmaya zorlandı. Yarışın canlı olarak yayınlandığı kanalda verilen görüntülerde Mahmut B.'nin Can Dadaş adlı atın gözlerini kapatarak hayvanı çekiştirdiği ve elindeki kırbaçla vurduğu anlar canlı yayına yakalandı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

TJK'DAN KINAMA
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), konuyla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. TJK, "02.02.2020 tarihinde İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkana ilgilisi tarafından yapılan kabul edilemez derecedeki sert muamele, Kulübümüz ve atçılık camiası tarafından büyük bir üzüntüyle karşılanmıştır. Kulübümüz; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan ve yarışların kurallarına göre yönetilmesini sağlayan Yarış Komiserleri ile temas halinde olup, Can Dadaş'ın ilgilisine Yarış Yönetmeliğine uygun şekilde gereken en ağır cezanın verilmesi noktasında konunun takipçisidir. Atın ilgilisine verilecek olan cezaya karar verildiğinde, kamuoyunu aydınlatmaya yönelik açıklama Kulübümüz tarafından en kısa sürede yapılacaktır. Ayrıca, ilgili Yönetmelik çerçevesinde Bakanlığımız Yarış Komiserler Kurulunca verilecek cezaya ek olarak, Kulübümüz tarafından söz konusu şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda bulunmak için gerekli sürecin başlatıldığını da kamuoyunun bilgisine önemle sunarız. Şiddete karşı ayağa kalk" sloganı ile her türlü şiddete karşı seferberlik ilan etmiş bir kurum olarak, benzer üzücü olayların tekrar yaşanmaması için şiddetin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğimizi ayrıca belirtiriz" cümleleriyle olayı kınadı.

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Yarış atına canlı yayında şiddet
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