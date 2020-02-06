Bergama'ya lojistik merkez kuruluyor

AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun 31 mart yerel seçimlerinde vaat ettiği TIR ve kamyon garajı için harekete geçiliyor. İslamsaray Mahallesi Vakıflar üstü mevkiinde yapılacak olan tır ve kamyon garajı, 13 bin metre kare alana sahip olacak. Yapımı devam eden yeni çevre yolunun kuzeyinde yer alacak olan Tır ve Kamyon Garajı için aynı zamanda çevre yolu ile bağlantı da yapılacak. Çandarlı Limanı'nın, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin faaliyete geçmesi, her geçen gün yeni yatırımcılar çeken Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesiyle bu garaj önemli bir lojistik merkez haline dönüşecek.Bakırçay bölgesine hizmet edecek olan lojistik merkezin önünde engel kalmadığını söyleyen Başkan Koştu, "Bu projenin startını vermek bize nasip oldu. DSİ 'den kanal boyu yol ve beton sulama kanalı üzeri köprü geçiş izinlerini ısrarlı takiplerimiz neticesinde olumlu olarak sonuçlandırdık. TIR ve Kamyon Garajı için yeşil ışık doğmuş oldu. Vatandaşlarımızın seçim sürecinde bizlerden talep ettiği TIR ve kamyon parkı konusu uzun süredir yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Yapılacak olan güvenlikli garaj ile bütün bu sıkıntılar sona ermiş olacak. Park yeri bulamayan esnafımızın da yüzü gülmüş olacak" dedi.

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