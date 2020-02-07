Başarılı öğrencilerini helikopterle gezdiriyor

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nın 33 öğrencisi geçen yıl ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece aldı. Hem Türkiye, Hem İzmir hem de Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nı gururlandıran öğrencilerin başarıları, okulları tarafından takdir edildi. Başarılı olan 5 öğrenciye, okulları İzmir üzerinde helikopter turu hediye etti. Bir saat boyunca İzmir'i havadan seyretme fırsatı bulan öğrenciler, çok mutlu oldu.Öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmenin en büyük dilekleri olduğunu belirten Oğuzhan Özkaya Eğitim kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Özkaya, "Öğrencilerim benden uçak istedi, helikopter istedi, at istedi, stüdyo istedi. Hepsini yaptım. Çünkü onlar da başarıları ile ülkemizin adını tüm dünyaya duyuruyor. Başarı ödüllendirilince motivasyon artıyor ve daha fazla başarı onu takip ediyor" diye konuştu. Geçen yıl 33 öğrencinin uluslararası bilim, kültür, sanat, spor dallarında ülkemize 33 dünya derecesi ile döndüğünü anlatan Oğuzhan Özkaya, çok sayıda da ulusal ve bölgesel başarı kazanıldığını söyledi. Özkaya, "Okulumuzda madalyaları sergilediğimiz raflar dolup taşıyor. Amacımız sadece akademik eğitim değil, o yüzden de çocuklarımızı ilgi alanlarında yüreklendirerek, dünyaya ulaştırıyoruz" dedi.Helikopter ile İzmir semalarında bir saat dolaşan başarılı öğrenciler ise Oğuzhan Özkaya'ya teşekkür etti. Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları'nda eğitimini sürdüren Gülen Selin Yüksel, su topu milli takım aday kadrosuna çağırılacak. Geçen yıl İzmir okul sporlarında masa tenisi yıldız kızlarda İzmir ikincisi oldu ve Türkiye finallerine gitti. Naz Ateş, akademik başarısının yanında davranışları ile de örnek bir öğrenci olarak Kanguru Matematik sınavı 4. sınıflar Türkiye birincisi oldu. Hasan Yalçın Arıkan ve Doruk Erdem, LGS'de Türkiye derecesi yaptı. Çin'de düzenlenen dünyanın en prestijli proje yarışmalarından 39. Bejing Youth Science Creation Competition'da tüm kategoriler dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Kanada'daki "University of Waterloo" tarafından 21 Kasım'da düzenlenen ve 652 okuldan yaklaşık 30 bin öğrencinin katıldığı "Canadian Intermediate Mathematics Contest" isimli uluslararası matematik sınavında Hasan Yalçın Arıkanoğlu 63. olarak Öğrenci Şeref Listesi'ne girdi madalya aldı. Cambridge İngilizce dil sınavlarında gösterdiği başarı ile dikkat çeken Aziz Efe Filizoğlu, Avrupa genelinde elde ettiği başarı ile helikopter turuna hak kazandı.

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