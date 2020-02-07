Özel okullarda erken kayıt avantajı

Türkiye genelindeki tüm özel okullar 2020-2021 eğitimöğretim yılı için erken kayıt dönemini başlattı. Fiyatlara zam yapılmadan önce başlayan bu dönem ailelerin eğitim bütçelerini önemli ölçüde destekliyor. Nisan ayına kadar devam edecek dönemde kayıt yaptıran ya da yenileyenlere bir önceki yılın öğrenim ücretleri üzerinden yüzde 8 ila 15 oranında zam uygulanıyor. Velilere indirimlerin yanı sıra fiyat dondurma seçenekleri de sunuluyor. Ya da peşin ödemelerde indirimli fiyatlara ek olarak yüzde 10 daha iskonto uygulanıyor. Özel okullarda indirimlere ek olarak cazip taksit olanakları da var. Ayrıca birçok okul düzenledikleri bursluluk sınavları kapsamında başarılı öğrencilere yüzde 100'e varan oranlarda burs veriyor. Burs sınavları da erken kayıt döneminde gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 2 ay süren bu dönem özellikle okula yeni başlayacak çocuklar için en sağlıklı tercihin de yapılacağı bir süreç. Çünkü okullar en kapsamlı tanıtım günlerini bu dönemde düzenliyor. Karar vermeden önce okulları tek tek gezerek çocuklarınız için en doğru seçimi yapabilirsiniz.Özel okullar erken kayıt ya da peşin ödemeyle aslında nakit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bir sonraki yılın kayıt ücretini toplamak için uygulanan bu stratejiden en iyi veliler yararlanıyor. Çünkü bu dönemde yüzde 5'ten yüzde 20'lere varan indirimler uygulanıyor. İndirim oranları okuldan okula değişmekle birlikte hemen hemen her özel okul en az yüzde 5 erken kayıt indirimi yapıyor. 15 bin ila 70 bin TL arasında değişen okul ücretleri göz önüne alındığında bu dönemde kayıt yaptıran veliler 10 bin TL'ye kadar tasarruf sağlayabiliyor. Birçok okulda sadece yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için değil mevcut öğrenciler için de erken kayıt veya erken kayıt yenileme avantajları var. İlk aşamada ekonomik şartlar veliler için önemli bir ölçüt gibi görünse de çocuğunuz için en uygun okulu yine onun bazı yetenekleri, sosyal çevresi ve ilgi duyduğu alanlara göre belirmek gerekiyor. Uzmanlar velilerin en çok okulların sınav başarılarına odaklandığını hatırlatarak, "Ancak bu oldukça yanlış bir düşünce. Çocuğun mutlu olabileceği ortamlar sunan okul tercihi yapılmalı" dedi. Öncelikle ailenin sosyo-ekonomik duruma uygun bir okul tercih etmesi gerektiğini anlatan uzmanlar daha sonra ekonomik nedenlerle okul değiştirmenin öğrenciyi hem akademik başarısını hem de psikolojisini olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi. Küçük yaştaki öğrenciler içinse en doğru okul eve en yakın olanı.Erken kayıt avantajından faydalanan aileler daha sonra fikrini değiştirirse, öğrencinin kaydı haziran ayında e-Okul'a işlenene kadar başka bir kuruma çocuğunun kaydını yaptırabilir. Bu noktada herhangi bir sorun yaşanmaz, maddi bir zarara da uğranmaz. Ama öğrencinin kaydı e-Okul'a işlenmişse ve veli bundan sonra fikrini değiştirirse kurumun yüzde 10 oranında bir kesinti yapma hakkı var. Bunun dışında herhangi bir maddi kayıp söz konusu değil. Vazgeçilirse, daha fazla kesinti yapılıyor.

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