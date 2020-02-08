Altay’da hedef ilk iki

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay gözünü ilk 2'ye dikti. Yapılan takviyelerle takım içindeki rekabetin arttığını belirten Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "" diye konuştu.Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise ara transferde takıma katılan futbolcuların fiziksel açıdan hazır olmadıklarını dile getirdi. Tandoğan, "" dedi.