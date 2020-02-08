Altay’da hedef ilk iki

TFF 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Altay gözünü ilk 2'ye dikti. Yapılan takviyelerle takım içindeki rekabetin arttığını belirten Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "Üst üste kazanacağımız 2 maç bizi ilk 2 yarışana ortak eder. Boluspor ve Keçiörengücü karşılaşmalarını kayıpsız geçtiğimiz takdirde yakalayacağımız havayla kimsenin önümüzde duramaz. Ekibimizde bunu gerçekleştirecek potansiyel mevcut
" diye konuştu.
YENİLER HAZIR DEĞİL
Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan ise ara transferde takıma katılan futbolcuların fiziksel açıdan hazır olmadıklarını dile getirdi. Tandoğan, "Kerim Avcı'nın maç eksiği var. Segbefia ise yarım sezon özel idman yapmış. Tatos kamp görmedi. Turgut da fazla şans bulamamış. Yeni transferlerin hazır olmaları için 2-3 hafta geçmesi gerekiyor. İleride çok faydalı olacaklarına inanıyorum
" dedi.