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Türbe sanılan mekandan 400 yıllık kitaplar çıktı

Tire’de türbe zannedildiği için yıllar boyunca içerisine girilmeyen mekanda 18’i el yazması yaklaşık 400 yıllık 442 kitap bulundu

Giriş Tarihi: 8.2.2020 ABONE OL
Türbe sanılan mekandan 400 yıllık kitaplar çıktı
İZMIR'IN Tire ilçesindeki tarihi Karakadı Camisi'nin yakınında bulunan ve türbe zannedildiği için dokunulmayan mekanda, 18'i el yazması yaklaşık 400 yıllık olduğu düşünülen 442 kitap bulundu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı alanında yaptığı yüksek lisans çalışmaları kapsamında saha araştırması yapan Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 26 yaşındaki Ümit Bağatur, ilçedeki tarihi Karakadı Camisi'nin güneyinde yer alan ve türbe olarak bilinen yapının içinde el yazması eserlerin olduğunu tespit etti. Genç öğretmenin durumu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirmesi üzerine harekete geçen ekipler, polis gözetiminde girdikleri yerden aldıkları eserleri, Necip Paşa tarafından 1826 yılında yaptırılan ve tarihi eser niteliğindeki kitapların bulunduğu Necip Paşa Kütüphanesi'ne taşıdı.

RESTORE EDİLECEK
İncelemelerde bir kısmının yaklaşık 400 yıllık olduğu Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, astronomi, felsefe, matematik ve tıp alanlarındaki kitaplar tespit edildi. 18'inin ise el yazması olduğu belirlenen eserler Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyon çalışmasıyla korunacak.

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