Halı saha maçı hayatını kurtardı

DENIZLI'DE geçtiğimiz kasım ayında arkadaşları ile halı saha maçı yapan emekli öğretmen Hüseyin Şen, maçın sonlarına doğru göğsünde bir ağrı hissetti. Eve giden 53 yaşındaki Hüseyin Şen, soğuk terlemeye başlayınca soluğu bir hastanede aldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen şahıs, hemen Özel Tekden Denizli Hastanesine sevk edildi. Gece saatlerinde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Nihat Pekel tarafından kontrol edilen Şen'in sağ koroner damarında 2 santimlik pıhtı tespit edildi. Anında operasyona alınan emekli öğretmen tekrar hayata tutundu.

PIHTI ÇIKARILDI

Hastanın kendilerine kalp krizi, göğüs ağrısı şikayetiyle geldiğini ifade eden Özel Denizli Tekden Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doktor Nihat Pekel, "Bekletmeden hastamızı anjiyoya aldık. Sağ kalp damarının, sağ koroner damarının tamamen tıkalı olduğunu gördük. Damar oldukça büyüktü ve içerisinde büyük bir pıhtı vardı. Neredeyse tamamına yakınını bir bütün parça olarak, damarın içerisinden çıkardık. Yaklaşık 10 yıldır girişimsel kardiyoloji alanında çalışıyorum ve sıklıkla bu tür vakalara müdahale yapıyoruz. Çok güzel neticeler alıyoruz" dedi. Hüseyin Şen ise doktorlarına teşekkür etti.