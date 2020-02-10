Denizli galibiyete hasret Özdilek umutlu

BUGÜN NELER OLDU

Son galibiyetini ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek alan Yukatel Denizlispor, ardından Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Antalyaspor'a mağlup olup, Ankaragücü, Göztepe ve Konyaspor'la eşitliği bozamadı.Teknik direktör Mehmet Özdilek ise iki haftadır çok iyi oyun sergilediklerini ancak 3 puanı alamadıklarını söyledi. Konyaspor deplasmanında sahanın hakimi olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Deplasmanda alınan bir puanın lig ortamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Rakibin konumunu, pozisyonunu düşünürsek her iki takım açısından da önemli bir müsabakaydı. Kazanabilirdik ancak kaybetmemek de önemli oldu" dedi. HEDEF KAYSERİ MAÇIKonyaspor maçında çok net iki fırsatı harcadıklarını anlatan Özdilek,diye konuştu.