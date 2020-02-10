Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Denizli galibiyete hasret Özdilek umutlu

galibiyete hasret Özdilek umutlu

’la berabere kalan galibiyet özlemini 6 maça çıkardı. Teknik patron Özdilek, “Önümüzdeki hafta kazanıp geleceğe güvenli bakmak istiyoruz” dedi

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Denizli galibiyete hasret Özdilek umutlu
Son galibiyetini ligin 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek alan Yukatel Denizlispor, ardından Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Antalyaspor'a mağlup olup, Ankaragücü, Göztepe ve Konyaspor'la eşitliği bozamadı. Haftayı 24 puanla kapatan Ege ekibi orta sıralardaki yerini korudu. Teknik direktör Mehmet Özdilek ise iki haftadır çok iyi oyun sergilediklerini ancak 3 puanı alamadıklarını söyledi. Konyaspor deplasmanında sahanın hakimi olduklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Deplasmanda alınan bir puanın lig ortamında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Rakibin konumunu, pozisyonunu düşünürsek her iki takım açısından da önemli bir müsabakaydı. Kazanabilirdik ancak kaybetmemek de önemli oldu" dedi. HEDEF KAYSERİ MAÇI
Konyaspor maçında çok net iki fırsatı harcadıklarını anlatan Özdilek, "Geçen hafta beraberlik, bu hafta deplasmanda beraberlik. Ümit ederim ki önümüzdeki hafta (Kayserispor) kazanıp önümüze güvenli bakmak istiyoruz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli galibiyete hasret Özdilek umutlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN