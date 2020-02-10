Egeli mobilyacılar İtalyanlar’ı ağırladı

Dünyadamobilya tasarımında bir numara olarak gösterilen İtalyan mobilyacılar, yüksek maliyeler nedeniyle üretimlerini Çin, Polonya, Romanya ve Slovenya gibi ülkerele kaydırdı. Üretim için yeni yerler arayan İtalyanlar, rotasını Ege Bölgesi'ne çevirdi. İtalya'dan gelen heyet, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya firmaları ile ikili görüşmeler yaptı. üretim tesislerini gezen heyet, olumlu yönde etkilendi.İtalyan mobilya devlerinin üretim partneri olmak istediklerini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Egeli mobilya ihracatçılarının alım heyetine katılan firmalarla uzun soluklu ortaklıklar kurmayı hedeflediğini anlattı. Yağcı, "İtalya, yıllık 4 milyar dolar mobilya ithal ederken, 14.5 milyar dolarlık mobilya ihraç ediyor. İtalya'nın mobilya ithalatında Türkiye'nin payı sadece 77 milyon dolar. Amacımız bu rakamı yukarı taşımak. İzmir'de mobilya üretiminde ve ihracatında İtalyan firmalarının kalite standartlarında üretim yapabilen firmalarımızla İtalyan firmalarının iş birliği yapmasını amaçlıyoruz. Bu alanda en az 10 Türk-İtalyan ortaklığı hedefliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. italyan firmaların yetkilileri, Egeli firmalarla ortaklık yapabileceklerini belirtti.

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