Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Egeli mobilyacılar İtalyanlar’ı ağırladı

Egeli mobilyacılar İtalyanlar’ı ağırladı

Mobilya tasarımının 1 numarası İtalyanlar, ’nde faaliyet gösteren 20 mobilya firması ile üretim için ikili görüşmeler yaptı. İtalyan heyet, ardından görüşme yaptığı firmaların üretim tesislerini gezdi

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Egeli mobilyacılar İtalyanlar’ı ağırladı
Dünyada mobilya tasarımında bir numara olarak gösterilen İtalyan mobilyacılar, yüksek maliyeler nedeniyle üretimlerini Çin, Polonya, Romanya ve Slovenya gibi ülkerele kaydırdı. Üretim için yeni yerler arayan İtalyanlar, rotasını Ege Bölgesi'ne çevirdi. İtalya'dan gelen heyet, Ege Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya firmaları ile ikili görüşmeler yaptı. üretim tesislerini gezen heyet, olumlu yönde etkilendi.

ORTAKLIK OLACAK
İtalyan mobilya devlerinin üretim partneri olmak istediklerini belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Egeli mobilya ihracatçılarının alım heyetine katılan firmalarla uzun soluklu ortaklıklar kurmayı hedeflediğini anlattı. Yağcı, "İtalya, yıllık 4 milyar dolar mobilya ithal ederken, 14.5 milyar dolarlık mobilya ihraç ediyor. İtalya'nın mobilya ithalatında Türkiye'nin payı sadece 77 milyon dolar. Amacımız bu rakamı yukarı taşımak. İzmir'de mobilya üretiminde ve ihracatında İtalyan firmalarının kalite standartlarında üretim yapabilen firmalarımızla İtalyan firmalarının iş birliği yapmasını amaçlıyoruz. Bu alanda en az 10 Türk-İtalyan ortaklığı hedefliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. italyan firmaların yetkilileri, Egeli firmalarla ortaklık yapabileceklerini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Egeli mobilyacılar İtalyanlar’ı ağırladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN