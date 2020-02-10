Hentbolda İzmir BŞB’nin maçı ertelendi

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de dün oynanması gereken Pazarsporİzmir Büyükşehir Belediyespor maçı, rakip takımı Trabzon'a götürecek uçak seferinin iptal edilmesi nedeniyle ertelendi.Mücadelenin tarihi ve saatinin ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. Pazarspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının dün saat 17.00'de Rize'nin Pazar ilçesindeki Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda oynanması planlanmıştı.