Hentbolda İzmir BŞB’nin maçı ertelendi

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de dün oynanması gereken Pazarsporİzmir Büyükşehir Belediyespor maçı, rakip takımı Trabzon'a götürecek uçak seferinin iptal edilmesi nedeniyle ertelendi. Pazarspor'la oynayacağı karşılaşma için kafilenin Trabzon'a gideceği uçağın hava şartlarından dolayı kalkmadığı, bu nedenle karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.
Mücadelenin tarihi ve saatinin ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi. Pazarspor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının dün saat 17.00'de Rize'nin Pazar ilçesindeki Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'nda oynanması planlanmıştı. Öte yandan önceki gün Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Ordu Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşan İzmir Büyükşehir Belediyespor kafilesi, Ordu Giresun Havalimanı'ndaki uçuşunun iptal olması nedeniyle kara yoluyla Samsun'a geçti.