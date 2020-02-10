İntihar eden polisin babası suç duyurusunda bulundu

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İzmırÇeşme'de görevli 2.5 yıllık polis memuru Muhammed Emin Kaya (23), 15 Ocak'ta evinde, kendini tabancayla vurarak yaşamına son verdi. Kaya'nın, amirlerinden baskı gördüğü ve hakaretlerine maruz kaldığı, bu nedenle intihar ettiği iddia edildi. Acılı baba Ahmet Kaya, bir emniyet müdürü ile bir komiser yardımcısı hakkında 'hakaret', 'görevi ihmal', 'ölüye hakaret' ve 'intihara yönlendirme' suçlarından, suç duyurusunda bulundu. Kaya'nın avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, "Dilencinin üzerinden çıkan 315 liraya el konulmuş. Masanın üzerindeki delil poşetindeki 315 lirayı, çelik kasa bulunmaması nedeniyle cebine koymuş. Müvekkilimin hırsızlık kastı yoktur. Mahkeme, hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Amirlerinin üzerindeki baskısı ağır oldu. Biz de suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.