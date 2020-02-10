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Ninelerinden kalma kumaşlar yorgan oldu

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Ninelerinden kalma kumaşlar yorgan oldu
Balıkesır'ın Sındırgı ilçesinde bir grup kadın, ninelerinin çeyiz sandığından çıkan eski kumaşları birleştirerek yorgan yapıyor. İlçedeki Akpınar Yaşam Merkezi'nde belediye öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, "gazete dokuma", "filografi, "etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış" ve "Yağcıbedir halı dokuma" atölyelerinde çalışıyor. Kadınların hazırladığı, özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, yine onların belirlediği fiyat üzerinden belediye tarafından pazarlanıyor. 'Sıfır Atık Projesi'ne uygun ürünler de üreten kadınlar, ninelerinin çeyiz sandıklarından kendilerine miras kalan kumaşları bir araya getirip yorgan yaparak "Kırkyama" yorgan sanatını sürdürüyor.
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Ninelerinden kalma kumaşlar yorgan oldu
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